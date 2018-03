Titkokat bíznánk a mesterséges intelligenciára

Keleti Arthur az emberi logikát követő biztonsági rendszerek új megoldásainak kidolgozását sürgeti

Idővel minden számítógépen és eszközön olyan mesterséges intelligencia (AI) működik majd, ami személyre vagy vállalatra szabottan dönti el, milyen adatot érdemes titokban tartania – mondta a Magyar Időknek Keleti Arthur, a T-Systems Magyarország IT-biztonsági szakértője.

Vajon tudjuk-e azt, hogy mi az az adatmennyiség, amit védenünk kell? Egyenlő-e az adat és a tartalom a titkokkal? A T-Systems Magyarország IT-biztonsági stratégája, Keleti Arthur szerint nem, hiszen a titok fogalmának az emberi vetületei még nincsenek leprogramozva.

A szakértő úgy véli, hogy ha ma egy átlagembert megkérdeznénk, mit vél személyes adatnak, nem biztos, hogy egyből például az egyébként mindenképp védendő útlevélszámára gondolna. Sokkal inkább olyan információkra, amelyekhez érzelmekkel képes kötődni, mondjuk, hogy a gyereke nem szereti brokkolit.

Keleti Arthur szerint emiatt szükséges modellezni azt, hogy valójában mik a titkok, vagyis az emberek számára milyen adat a fontos. Hosszabb távon pedig rá kell venni a mesterséges intelligenciát arra, hogy akár személyre vagy vállalatra lebontva felismerje: mi az, ami baj, ha eltűnik vagy kiszivárog.

– Valószínűleg ezeket az adatokat nem egy konkrét „dobozban” kell majd védenünk, hiszen az adott helyzettől és normától is függ, hogy éppen mit kell védeni – vélte a szakértő, majd ismertette az AI for Everyone című Magyar Telekom-konferencián is felvetett javaslatát: – Egy olyan rendszer fejlesztéséhez kellene hozzálátnunk, amely képes elvégezni az adatok védelmi besorolását.

Az ember ilyesmikről az ösztönei alapján dönt, ezt a logikát pedig nem követik a biztonsági rendszerek. Remélhetőleg ez az individuumot védő mesterséges intelligencia idővel megtalálható lesz minden gépen és informatikai rendszeren.

A trendekről szólva Keleti Arthur jelezte: már most sok olyan AI-technológia létezik, amely segít a vállalatok informatikai szakembereinek az adatelemzésben. Erre nagy szükség is van, hiszen az előrejelzések szerint a ma ismert tradicionális biztonsági rendszerek 80 százalékát 2020-ig képesek lesznek feltörni a hekkerek.

– Emiatt teljesen új megoldásokat kell alkalmaznunk, szem előtt tartva azt is, hogy a támadók oldalán is rendelkezésre áll a mesterséges intelligencia és gépi tanulás technológiája – mutatott rá a szakértő. Erre az óriási kihívásra remélhetőleg választ ad majd az AI, amely már idén a védelmi rendszerek mintegy negyedében jelen lesz valamilyen formában.

Így ha kifinomultan, a rendszer feltérképezésével és nem faltörő kosként támad a rosszindulatú hekker, azt is képesek lesznek kiszúrni a naplóelemző, incidenskezelő rendszerek.

Ez az, amit az emberek a másodpercenkénti akár több százezer eseményből nem tudnak kiszűrni, vagy csak későn. A mesterséges intelligencia ilyenkor jelez, és ha erre valós időben képes, akkor reagálhat is rá a szintén a gépi tanulás képességével felszerelt központ.

– Így zárulhat be a kör, de ennek még annyira az elején vagyunk, hogy nagyon sok vállalatnál még ma is hiányzik az alapvető biztonsági rendszer bevezetése – vélte Keleti Arthur, hozzátéve, hogy az adatszivárgás elkerülését szolgáló eszközöket Magyarországon elenyésző mennyiségű cég alkalmazza, miközben azt gondolnánk, hogy ilyen védelmi rendszer sok helyen van.