Tisztul a virtuális pénzek piaca

Nem szabad felülni a biztos nyereség ígéretének, nincs garancia a befektetés megtérülésére

Immár sokkal nehezebb a megtévesztésre épülő virtuális pénzeket piacra dobni, vagyis beindult a tisztulás a kriptovaluták világában. Bodnár Viktor, a nemrég díjat nyert BlockBen vezetője szerint óriási lehetőségek vannak a blokkláncnak nevezett technológiában, valamint az arra épülő termékek és szolgáltatások piacán, de nagyon fontos tájékozódni a kockázatokról.

– Üdvözlendő, hogy a jobb szabályozás irányába mozdul a kriptovaluták piaca, remélhetőleg kialakul egy egységes megoldás az Európai Unióban, amellyel biztosítani lehet a felhasználók azonosítását és egyben megfelelni a pénzmosás elleni törvényeknek – mondta a Magyar Időknek a BlockBen vezérigazgatója.

Bodnár Viktor vállalata egyrészt létrehozott egy aranyletét-alapú virtuális fizetőeszközt, másrészt pedig a saját, blokkláncként ismert technológiáját felhasználva kínál üzleti alkalmazásokat a terület iránt érdeklődő ügyfélkörnek, amiért nemrég egy szingapúri kiállításon külön elismerésben részesült.

A jelenleg a szélesebb közönség számára legismertebb bitcoin jellegű kriptovalutáknak nincs egységes nemzetközi szabályozásuk. Többek között a BlockBen is ezért helyezte a székhelyét Észtországba, ahol kedvezőek a feltételek, és a helyi hatósági engedélyüknek köszönhetően az ottani szabályozásnak megfelelően tudnak működni.

Bodnár elmondta: az utóbbi években az új virtuális pénzek, az angol initial coin offering alapján ICO-ként ismert fizetőeszközök piacra vezetése már-már szitokszóvá vált, mert túl sok volt a megtévesztő, kifejezetten a tisztességtelen nyerészkedésre törekvő termék. A szakember szerint mostanra a kibocsátókkal kapcsolatban álló bankok jóval tudatosabban állnak a kérdéshez, és az olyan termékek, amelyeket kifejezetten tisztességtelen szándékkal dobnának piacra, már sokkal komolyabb akadályokba ütköznek, mint korábban.

Ezzel együtt is fontos felvilágosítani az ügyfeleket, hogy az ilyen befektetések magas kockázatúak, a biztos megtérülésre nincs garancia. – Aki mást mond, az hazudik – mondta Bodnár. Ezzel együtt a Magyar Nemzeti Bank nem tiltó, de nem is támogató hozzáállását is helyesnek ítélte a BlockBen vezérigazgatója, mivel a piacfelügyelet igyekszik minél szélesebb körben felhívni az ügyfelek figyelmét az esetleges kockázatokra, ösztönözve ezzel az érdeklődőket a tájékozódásra.

Bodnár megismételte: a blokklánc továbbra is az egyik legbiztonságosabb adatbázis-kezelési technológia. Az eddig megismert biztonsági rések a kriptovalutákat kezelő virtuális pénztárcákhoz való illetéktelen hozzáférések miatt keletkeztek. A cégvezető szerint esetükben ez azzal küszöbölhető ki, hogy a kriptovaluta nem a felhasználó pénztárcájában van fizikailag tárolva, hanem a BlockBen privilegizált blokkláncrendszerében. Ennek lényege, hogy regisztrációkor az összes felhasználót beazonosítják, és úgy tudják orvosolni az esetleges visszaélést, mintha az egy banknál történt volna meg.

A BlockBen azzal is a biztonságra törekszik, hogy fizetőeszközének háttere arany, ami hagyományosan egy értékálló termék, így a tapasztalatok szerint nem kell kirívó árfolyamkilengésekkel számolni. A platformon létrehozott kriptovaluták alapja az aranyon túl bármilyen stabil valós eszköz lehet, akár egy értékes festmény is kriptovalutává alakítható.

A blokklánc technológiának számos, jegybanki vagy államigazgatási területen is nagyon jó felhasználási módja lehet Bodnár szerint. Adják magukat az olyan egységek, mint a cégbíróság vagy a földhivatal, és egyes országokban mindennek a lehetőségét már a központi bankok is vizsgálják. Ezzel együtt sokszor becsontosodott rendszerekről van szó, így a blokklánc a fejlett országok mellett várhatóan a technológiailag elmaradott, harmadik világbeli országokban is gyorsan népszerűvé válhat, ahol így kevés ráfordítással több fejlesztési lépést át lehet ugrani.