Tesztelik az új átutalásokat

A nyáron életbe lépő rendszerrel másodperceken belül célba ér a pénz

Többévnyi előkészítést követően megkezdődött az idén nyáron induló azonnali átutalási rendszer tesztelése. A bankrendszer egészére nézve komoly fejlesztéseket igénylő átállás jelentős újítást jelent, aminek eredményeként júliustól másodperceken belül lehet akár egy autó árát is átutalni, és a hitelintézeti rendszer is új termékekkel igyekezhet ügyfeleket szerezni.

– A 2017-ben elindított azonnali fizetési rendszer bevezetése jelentős mérföldkőhöz érkezett, a technikai csatlakozási tesztek sikeres lezárását követően január 2-án megkezdődött az üzleti tesztelés a bankokkal – közölte tegnap a fizetési rendszert üzemeltető Giro Zrt.

Hat hónapon belül, július 1-jén elindul az azonnali fizetési rendszer, amiben a tízmillió forint alatti egyedi átutalások a hét minden napján a nap 24 órájában öt másodperc alatt teljesülnek. Az átutalási megbízásokat akár mobiltelefonszámra is indíthatják az ügyfelek, nem szükséges ismerni a fogadó fél bankszámlaszámát.

A piacszabályozó Magyar Nemzeti Bank (MNB) több forgatókönyv mérlegelését követően úgy döntött, hogy kötelező érvénnyel vezeti be a rendszert. Ez minden banknál, pillanatnyi informatikai fejlettségüknek megfelelően komoly ráfordítást jelentett, volt, ahol a központi rendszer cseréjével kötötték egybe a felkészülést, máshol arányaiban kisebb informatikai munkával megoldották a kezdeti lépéseket.

Az MNB több lépésben gyorsította fel az évek során az átutalási rendszert attól kezdve, hogy megjelent a napon belüli átutalás, és jelenleg egyórásak a ciklusok. Az azonnali átutalás ennél komolyabb váltást jelent, egyrészt hogy sokmilliós, tipikusan készpénzes, bankpénztárt igénybe vevő ügyletek, mint egy autó megvétele is ugyanúgy rendezhetők öt másodperc alatt elektronikusan.

Fontos újdonság a sárga csekk alternatívájaként is emlegetett fizetési kérelem szolgáltatás, amelynek teljesítése a fogyasztó jóváhagyásához kötött. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy immár a sárga csekk is kiváltható, nem kell postára járni, miközben az, hogy mikor fizet az ügyfél, ha éppen be kell osztani a pénzt, ugyanúgy a saját döntésén múlik.

Ezektől a hatásoktól önmagában jelentős gazdaságfehérítést remél az MNB és a gazdasági kormányzat, nem beszélve arról, hogy remélhetőleg így eleve kevesebb készpénzre lesz szükség a mindennapokban.

Zajlanak egyeztetések arról is, hogy miként kellene kezelni a tranzakciós illeték kérdését, ami az átutalások esetében többletköltséget jelent, így esetleg eltántorító tényező lehet az azonnali fizetési rendszer használatában. A bankok szerint a lakossági ügyfeleknél érdemes lenne az értéket lenullázni, mivel amúgy is csekély ebből a költségvetési bevétel, a sokkal nagyobb számú digitális ügyeletnek a gazdasági és társadalmi haszna pedig végső soron jóval nagyobb.