Természetes módszerek a borászoknál

Egyre nagyobb érdeklődés mutatkozik a hazai bortermelők körében a biogazdálkodás iránt. Az elmúlt néhány évben a duplájára nőtt a bioborászatok száma hazánkban. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a termelők többsége elsősorban a bor minőségén szeretne javítani, a gazdaságosság érdekében pedig ősi, természeti kultúrákhoz nyúlnak vissza a gazdálkodók.

A biodinamikus termelés alapelve a természetközeliség, ezekben a borászatokban lovakat használnak a talajművelésnél, és csalánnal vagy teával permeteznek. A szőlő gondozásakor a Hold fázisait is figyelembe veszik, a talaj táplálására pedig különböző, természetes anyagokat tartalmazó preparátumokat készítenek.

Zadravec Zsolt, az osztrák Sepp Moser borászat szőlészeti vezetője, a VinCE Budapest Wine Show mesterkurzusának társ­előadója szerint a biodinamika a hazai borászok számára is kitörési lehetőséget jelent és utat nyithat a magyar borászatnak a külföldi piac felé is. – A külpia­cokon ugyanis már elvárás, hogy egy bor bió legyen, de legalábbis ökotudatos gazdálkodásból származzon. Tudják ezt a magyar borászok is, ezért évről évre egyre több pincészet tér át a környezettudatos, természetközeli borgazdálkodásra – vélekedett a szakember.