Terjedőben a videóazonosítás

Elegendő a számítógép vagy a mobiltelefon kameráján keresztül bemutatni az okmányokat

Immár több mint egy éve hatályban van a rendelet, amivel az ügyfelek elkerülhetik, hogy személyesen kelljen beazonosítaniuk magukat a pénzpiaci szolgáltatóknál. Úgy tűnik, a részben vagy teljesen digitalizált ügyintézés bevált azoknál a piaci szereplőknél, amelyek erre az útra léptek, vagyis jó esély van rá, hogy a jövőben egyre kevesebben fognak számlanyitás vagy hitelszerződés aláírása okán irodákba vagy bankfiókokba járni.

Tavaly június végétől él a rendelet, amivel az ügyintézéstől ódzkodók megúszhatják a sokak által azelőtt is feleslegesnek vélt kötelezettségüket, hogy személyesen azonosítsák magukat. Korábban a számlanyitáshoz vagy szerződéskötéshez, bármennyire is kényelmes volt az adott szolgáltató rendszere, egyszer legalább be kellett menni egy bankfiókba vagy legalábbis személyesen találkozni egy ügyintézővel. Az új szabályozás értelmében erre már nincs szükség, elég a számítógép vagy a mobiltelefon kameráján keresztül bemutatni valamilyen érvényes okmányt az ügyintézőnek.

A videóchat-alapú ügyintézéssel először a Gránit Bank foglalkozott, illetve a szabályozói környezet változásakor az MKB is beindította a saját megoldását. Mindkét pénzintézet digitális bankként pozicionálja magát, ez különösen a Gránit estében fontos, mivel nincs fiókhálózata, ami felértékeli a digitális csatornákat.

Mint azt Hetényi Márk, az MKB informatikai területet felügyelő vezérigazgató-helyettese lapunknak elmondta, kevesebb mint egy év alatt több száz számlát nyitottak online, ezzel nagyjából öt fiókot váltott ki a csatorna. Hozzátette, hogy eddig a várakozásokat is felülmúlta az érdeklődés, különösen azért, mert az MKB épp központi informatikai rendszerének cseréjére koncentrált, ezért az internetes azonosítás lehetősége különösebb reklámot se kapott.

Az egyes pénzügyi részpiacokon is meglátták az internetes csatorna lehetőségét.

A Cofidis a videós azonosítás szolgáltatását 2017 októberében vezette be. Mint azt megkeresésünkre a vállalatnál elmondták, azt a célt tűzték ki, hogy az összes hiteligénylésen belül a videón keresztül történő azonosítás harminc százalékot érjen el 2018 év végéig.

– Ezt a célkitűzést a decemberre tervezett időpont helyett már most jelentősen meghaladtuk az igénylések tekintetében, viszont a megvalósult szerződéseknél még jóval alatta vagyunk – közölték. Nemrég indult meg az online szerződéskötési szolgáltatással a MikroCredit, ahol elmondták, a bevezetés óta új kölcsönszerződés-kötéseik jelentős száma már online történik, az érdeklődés pedig érezhetően felülmúlja a várakozásokat.

Sajátságos megoldást választott az internetes banki ügyintézésre a Magnet Bank. Itt az ügyfelek online adhatják meg adataikat, majd ennek megfelelően házhoz viszi nekik egy ügyintéző a szerződést. – Amíg a számlanyitásához szükséges adatok megadása a számítógép előtt ülve körülbelül 15 percet vesz igénybe, tapasztalataink szerint az értékesítőnkkel való találkozás sem igényel ennél többet, ami otthon, munkahelyen vagy akár egy kávézóban is megejthető – közölték kérdésünkre a cégnél.

Úgy tűnik, az ügyfélkörnek is tetszik a lehetőség, ezzel a megoldással nyílik jelenleg minden negyedik Magnet-számla, ami egyúttal az átlagosan nyíló új számlák mennyiségét is növelte.

A szolgáltatás kiépítése jelentős ráfordítással jár, egyrészt az informatikai fejlesztések miatt, másrészt mindennek meg kell felelni a szigorú piacfelügyeleti előírásoknak is. A Cofidis több tíz millió forintot költött a szolgáltatás bevezetésére, amelybe beletartozik magának a szoftvernek a megvásárlása, a személyre szabása, beépítése a meglévő informatikai rendszerbe, ezenkívül szükség volt egy dedikált zárt helység kialakítására a videós azonosítások lebonyolításához, valamint pluszmunkaerő felvételére is. Jelentős ráfordításról számolt be a MikroCredit is.

Abban talán kevés a meglepetés, hogy az alternatív bankolást elsősorban a fiatalabb ügyfélkör kedveli, azon belül is a férfiak, a lapunknak nyilatkozó vállalatoknál ebben egybevágtak a tapasztalatok. A Cofidis esetében az igénylők kétharmada a 21–40 éves korcsoportból kerül ki.