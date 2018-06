Terítéken a jövő évi költségvetés

A biztonságos növekedés költségvetésének nevezte a jövő évi büdzsét a pénzügyminiszter tegnap, az előterjesztés parlamenti ismertetése során. Az ellenzék kritizálta a tervezetet.

Jövőre a fegyelmezett gazdálkodás mellett is több jut a családok támogatására, a gyermekvállalás ösztönzésére, a munkahelyteremtésre, valamint a munkaerő megtartására, a nyugdíjak reálértékének megőrzésére, a gazdaság fejlesztésére, de az ország határainak védelmére is – mondta tegnap a 2019-es költségvetés parlamenti vitájának megkezdésekor Varga Mihály pénzügyminiszter.

A tárcavezetői expozéban elhangzott: a kormány 4,1 százalékos GDP-bővüléssel számol jövőre 2,7 százalékos infláció mellett, és az ideinél alacsonyabb, 1,8 százalékos hiánycélt tervez. A büdzsé összeállításakor a kabinet tekintettel volt a világgazdaságban zajló folyamatokra, amelyek válságba is fordulhatnak, ezért növekednek a tartalékok – hangsúlyozta Varga Mihály.

Jövőre mind az általános tartalék, mind a hiánycél teljesítéséhez kötött biztonsági tartalék összege a másfélszeresére emelkedik az ideihez képest. Folytatódik az államadósság GDP-arányos mérséklődése, az uniós módszertan szerinti adósságmutató 69,6 százalékra csökken. Az állam várhatóan jövőre is nullszaldósan működik – hangsúlyozta a pénzügyminiszter –, deficit továbbra is csak a fejlesztésekhez, beruházásokhoz kapcsolódik.

Számos szakpolitikai terület forrása emelkedik – hangoztatta Varga Mihály. Az oktatásra 15 milliárd forinttal, az egészségügyre 101 milliárd forinttal, míg közbiztonságra és honvédelemre 156 milliárd forinttal többet biztosít a költségvetésre vonatkozó javaslat. Elmondta: a tömeges bevándorlás kezelésére és a terrorellenes intézkedésekre 2019-ben az előző években megkezdett fejlesztések forrásain felül 40 milliárd forintos elkülönített keret szolgálja Magyarország biztonságát.

Az Országgyűlés gazdasági bizottságának kormánypárti elnöke, Bánki Erik egészen kiválónak minősítette a parlament előtt fekvő javaslatot, amelynek négy pillére van: a gazdasági növekedés fenntartása, az ország biztonságának további erősítése, a családok további támogatása és a teljes körű foglalkoztatottság elérése. Kiemelte, hogy a jövő évi költségvetés nemcsak a deklará­ciók szintjén, hanem a számok tekintetében is nagyvonalú a biztonsági kérdéseket ille­tően, hiszen 159 milliárddal nőne a védelmi-biztonsági forrás.

Az Állami Számvevőszék (ÁSZ) szerint megalapozott a 2019-es költségvetés, kialakítása támogatja a büdzsé rövid- és középtávú stabilitását, emellett hozzájárul a fenntartható gazdasági növekedés megvalósításához. Domokos László, a számvevőszék elnöke szerdán az Országgyűlésben a törvényjavaslat általános vitájában a fenntartható növekedés és a fenntartható kifehérítés költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsét.

Hozzátette: az adóbevételek tervezett jelentős növekedése azt támasztja alá, hogy a kormány 4 százalékot meghaladó GDP-bővüléssel, valamint a gazdasági folyamatok további fehérítésével számol a következő években.

Az ellenzék szerint igazságtalan a benyújtott tervezet. A büdzsében GDP-arányosan csökken például az oktatásra, az egészségügyre, a nyugdíjakra, a gyermekek ellátására vagy a szociális támogatásokra fordítható forrás – mondta a Párbeszéd vezérszónoka, Tordai Bence. A Párbeszéd ezért olyan módosításokat szorgalmaz, amelyek az egyenlőtlenség csökkentését célozzák – hangsúlyozta.

A Lehet Más a Politika szerint a 2019-es költségvetésnek nincs egyetlen oldala sem, amelyből ne sütne az igazságtalanság. A DK vezérszónoka a kiszámíthatatlanság, a bizonytalanság és a toporgás költségvetésének nevezte a 2019-es büdzsét a javaslat szerdai parlamenti vitájában. A Jobbik vezérszónoka szerint a fenntarthatatlan gazdasági és társadalmi folyamatok költségvetése a 2019-es.

A valutaalapnak is tetszik a büdzsé

Magyarország makrogazdasági helyzetét stabilnak, a 2018-as növekedést erősnek, a 2019-es költségvetési tervet pedig megnyugtatónak értékelték a Nemzetközi Valutaalap (IMF) szakértői.

A szervezet delegációja – a minden évben szokásos, az IMF Alapokmány IV. cikkely szerinti felülvizsgálata keretében – június 14–26. között tárgyalt Budapesten. A Pénzügyminisztérium közleményéből kiderül: az egyeztetések lezárásaként készült zárónyilatkozat szerint a magyar gazdaság előtt álló egyik kihívás jelenleg a versenyképesség további erősítése, valamint a globális értékláncokban való feljebb lépés.

A jelentésben az IMF hangsúlyozta a kis- és középvállalkozások termelékenységét javító intézkedések fontosságát. A magyar kormány álláspontja szerint már megkezdődött a versenyképességi fordulat Magyarországon, ezt támasztják alá a gazdasági szereplők értékelései, a makrogazdasági eredmények, hitelminősítői vélemények, illetve a nemzetközi versenyképességi rangsorok is.

A valutaalapnál továbbra is figyelemmel kísérik a munkaerőhiány kérdéskörét is. Ebben a vonatkozásban szorgalmazzák a közoktatás és a szakképzés erősítését, a közfoglalkoztatottak számának további csökkentését, valamint a gyermekgondozási intézmények fejlesztését. A kormány álláspontja is hasonló, a Nemzeti Versenyképességi Tanács kiemelt feladata, hogy javaslatokat dolgozzon ki az oktatási-szakképzési rendszer további fejlesztésére.

A szakképzés rendszerének átalakítása az utóbbi években megtörtént, a fejlesztése a mai, gyorsan változó világban ugyanakkor elengedhetetlen. A duális, vállalati helyszínű gyakorlati képzés kiterjesztése a kormány egyik fő célja, így 2022-ig negyven százalékkal emelkedhet a vállalatoknál meglévő képzési helyek száma. A szakképzési törvény módosításának elsődleges célja pedig vonzóvá tenni a szakképzési rendszert, a tanulási utak bővítésével párhuzamosan.