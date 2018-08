Terítéken a hitelminősítés

Két makroadat is jelentősen javult, ami indokolhatná a pozitív változtatást

Ma ismét vizsgálja a magyar államadós-osztályzatot a Standard & Poor’s nemzetközi pénzügyi szolgáltató csoport globális minősítési részlege (S&P Global Ratings). A hitelminősítő idén másodszorra veszi célkeresztbe hazánkat, az első vizsgálat február 16-án volt, ekkor a cég megerősítette Magyarország hosszú és rövid futamidejű, devizában és forintban fennálló államadósság-kötelezettségeinek BBB mínusz/A–3 szintű, befektetési ajánlású besorolását, és a magyar szuverén osztályzatra változatlan pozitív kilátást hagyott érvényben.

A magyar minősítés februári megerősítéséhez fűzött elemzésében az S&P Global Ratings kiemelte: a besorolásra tavaly augusztus óta érvényes pozitív kilátás elsősorban annak lehetőségét tükrözi, hogy a magyar gazdaság erősödő mérőszámai segíthetik a bankrendszerben folyamatosan zajló javulást, és ezzel megerősíthetik a monetáris politika transzmissziós csatornáját.

Az S&P akkor azt írta, hogy abban az esetben, ha a pénzügyi szektorban végbement javulások erősítik a hatóságok képességét a hazai monetáris kondíciók befolyásolására, 12-18 havi távlatban felminősíthetik a magyar adós­osztályzatot. Ennek jelei közé tartozna egyebek mellett a banki hitelkihelyezések még erőteljesebb fellendülése, amelyhez folytatódó gazdasági növekedés, többletes folyómérleg-egyenleg és kordában tartott államháztartási hiány társul.

Nagy Márton, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke korábban úgy nyilatkozott: Magyarország már megérett az újabb felminősítésre, amire akár már a jövő héten – azaz ma – is sor kerülhet. A jegybank alelnöke az MTI-nek adott interjújában kiemelte, hogy az ország külső sérülékenységének mérséklődése és a növekedési kép javulása már az elmúlt évek pozitív döntései­ben is meghatározó szereppel bírtak.

A Fitch esetében kiemelendő, hogy két kulcsfontosságú mutató, a nettó külső adósság, valamint a reál GDP növekedési üteme már lényegében a hasonló vagy eggyel jobb besorolással rendelkező országok átlagát közelíti. A két tényezőben bekövetkezett javulás már külön-külön önmagában lehetővé teheti a felminősítést – vélekedett Nagy Márton.

Az elterjedt gyakorlat egyébként az, hogy a hitelminősítők az egyes besorolásokra érvényes pozitív vagy negatív kilátásokat átlagosan 12-18 havi időtávlatokban változtatják osztályzatmódosításra, de a kilátás előzetes módosítása nem előfeltétele az adósosztályzat változtatásának. Az S&P például a magyar szuverén osztályzat legutóbbi két felminősítését – köztük Magyarország visszaemelését a befektetési ajánlású kategóriába – úgy hajtotta végre, hogy előtte nem javította pozitívra a besorolás kilátását.

A három nagy nemzetközi hitelminősítő mindegyike 2016 óta tartja nyilván a befektetésre ajánlott sávban Magyarország hosszú futamú államadósság-kötelezettségeit. A Fitch Ratings és a Standard & Poor’s BBB mínusz, a Moody’s Investors Service ugyanennek megfelelő Baa3 osztályzattal értékelte hazánkat.

Tavaly a Standard & Poor’s mellett a Fitch Ratings is további felminősítés távlati lehetőségére utaló pozitívra javította a magyar szuverén adósosztályzat kilátását. A Moody’s magyar államadós-besorolásának kilátása továbbra is stabil. A három piacvezető nemzetközi hitelminősítő az idén összesen hat időpontot tűzött ki a magyar államadós-besorolások vizsgálatára, de az eddigi időpontokban egyikük sem jelentett be módosításokat.

Az S&P Global Ratings mai felülvizsgálata után legközelebb augusztus 31-én a Fitch Ratings vizsgálati naptárában szerepel a magyar államadósság-osztályzat.

Az S&P a kialakult EU-szabályozási gyakorlatnak megfelelően várhatóan péntek éjjel, az európai és a New York-i piaci zárások után jelenti be döntését Londonban.