Teret nyer a digitális időtöltés karácsonykor

A háromnapos karácsonyi ünnep során legalább pár órát szinte mindenki együtt tölt a vele nem együtt élő családtagjaival is. Hogy mennyire jellemző a közös digitális időtöltés karácsonykor és mennyire vesznek részt ebben a különböző generációk, arról az eNET és a Telekom a Jelentés az internetgazdaságról című kutatásában járt utána.

Ez idő alatt a hétköznapokhoz képest intenzívebben használjuk a digitális eszközöket arra, hogy távol lévő családtagjainkat bevonjuk az ünneplésbe. Karácsonykor a netezők negyede videóhívással, videóchattel is igyekszik oldani a köztük és szeret­teik közötti térbeli távolságot.

A felmérés szerint továbbra is az ajándékozás, valamint a karácsonyi ételek, italok készítése és fogyasztása a legnépszerűbb program (a válaszadók nyolcvan százaléka jelölte meg ezeket). A karácsonyfa-díszítés tízből hét esetben családi program, és szintén jellemző a rokonok látogatása vagy vendégül látása is (63 százalék). Emellett az együttlétet olyan, a digitalizációval egyre inkább kiszélesedő lehetőségekkel is színesítjük, mint a zenehallgatás, illetve a filmek-műsorok nézése – ezek tízből négy netező családjában részei az ünnepi együttlétnek.

Karácsonykor alkalom nyílik arra is, hogy szülök, gyerekek, nagyszülők együtt játsszanak. Ilyenkor a hagyományos játékoké elsősorban a terep: társasozás, kártyázás és más, hasonló játékok az internetezők 38 százalékánál előfordul. Tízből egy internetező esetében az ünnepek alatt előkerülnek a számítógépes játékok is. Ennek a főként a fiatalok által kedvelt digitális időtöltésnek a szülők inkább (negyven százalékban), a nagyszülők azonban kevésbé (hat százalék) részesei.

A kapcsolattartásban karácsonykor és a mindennapokban is át kell hidalnunk a földrajzi távolságokat és a generációk közötti különbözőségeket is. A felnőtt netezők majdnem fele (46 százalék azok körében, ahol van idős családtag) jelezte, hogy családjukban vannak olyan idősek, akik kihasználják az internet és a digitális világ nyújtotta lehetőségeket, vagyis van egy olyan alapkészségük, amire építeni lehet akkor, amikor a digitális eszközök használatával szeretnénk erősíteni és gazdagítani a kapcsolattartást.

Az idősebb generációnak a családi életben való jelenlétét a netezők negyede nagyon aktívnak tartja, további 47 százalék úgy érzékeli, hogy idősebb családtagjaikra szükség esetén számíthatnak. Az idősebbek családi életben való részvételének intenzitásával a netezők 59 százaléka teljesen elégedett – ugyanakkor csak 46 százalékuk gondolja, hogy ez a helyzet az idősebb családtagoknak is teljes mértékben kielégítő. A rendszeres internethasználók szerint idősebb családtagjaik aktívabban szeretnének részt venni a család életében.