Tarol a belföldi turizmus

Egyre több magyar tud pénzt áldozni a gyakoribb utazásokra

Óriási fejlődést produkált a belföldi turizmus a második negyedévben: több mint 13 százalékkal bővült a szálláshelyek forgalma a magyarok élénk vendégjárása miatt – derült ki a Szállás.hu tegnap közzétett reprezentatív adataiból. Jelezték: a bővülés nem csak forintban értendő, ugyanis április–júniusban összesen 15,9 százalékkal több foglalást regisztráltak tavalyhoz képest.

A szállásközvetítő cég által generált forgalom a hazai szolgáltatók esetén 20, míg a külföldieknél 35 százalékkal emelkedett, ami ugyancsak azt mutatja, hogy a turizmus fejlődése továbbra is gyors ütemű. Ez annak is köszönhető, hogy a lakosság pihenésre fordítható jövedelme hónapról hónapra stabilan emelkedik. A második negyedévben az is hozzájárult a kiemelkedő eredményekhez, hogy ebben az időszakban két négynapos és egy háromnapos hosszú hétvége volt, ami tovább ösztönözte a családokat, hogy útra keljenek. A második negyedév legforgalmasabb napja április 28-a, szombat volt, ami a május elsejei négynapos hosszú hétvégére esett.

Ettől függetlenül az adatokból kiderül: továbbra is az egy éjszakával igénybe vehető kikapcsolódások a legnépszerűbbek, amelyek tavasszal a foglalások 43 százalékát adták. Az üdülések harmada kétéjszakás, minden tizedik pedig hároméjszakás volt a második negyedévben. Még mindig az apartman, a vendégház és a panzió a legkeresettebb szállástípus, a foglalások majdnem kétharmada szólt ilyen helyekre.

A Szállás.hu kiszámolta: a 4-5 csillagos hotel kategóriában 82 ezer forintot fizettek a vendégek egy-egy szobáért április és július között. Ennél jóval olcsóbban megúszta, aki apartmanban, vendégházban vagy panzióban hajtotta álomra a fejét, ők 31 ezer forint alatti összeget róttak le egy éjszakáért a recepciónál. – Az átlagos foglalási érték az összesített adatok szerint 36 400 forint volt a vizsgált időszakban – közölte a portál. Nagyjából minden ötödik foglalást Szép-kártyával rendeztek, szállásonként átlagosan 58 ezer forint értékben.

A három legnépszerűbb úti cél a második negyedévben a főváros, Siófok és Eger volt, de Hajdúszoboszló, Balatonfüred, Szeged is a keresettek közé tartozott. A látványosságok közül az április–júniusi szezonban a legtöbben az egri várra, a Miskolctapolcai Barlangfürdőre és a Hévízi Tófürdőre voltak kíváncsiak. A legjobb tíz úti célt felsoroló listára Pécs, Gyula, Debrecen és Miskolctapolca is felkerült, megyei bontásban pedig Pest, Somogy és Veszprém volt a legvonzóbb tavasszal.

Nyáron a Magyar Turisztikai Ügynökség belföldi utazásokat népszerűsítő kampánya is ráerősít arra, hogy jelentősen bővüljön a szállásadók forgalma, ezzel együtt immár a külföldi nyaralásokra is több pénzt tudnak elkölteni a magyarok, ami iparági jelzések szerint meglátszik majd a belföldi hotelek nyári hónapokban mért látogatottságán.