Sztrájk helyett helyi demonstrációk

A vidéki megmozdulások iránt eddig elenyésző volt a tiltakozók érdeklődése

Átadták a baloldal szakszervezetei a kormánynak azt a négy pontot, amely szerint a a munka törvénykönyvéről, a bérekről, a sztrájktörvényről és a nyugdíjrendszer átalakításáról egyeztetnének. Ugyanakkor jövő hétvégére nem hirdettek országos sztrájkot a képviseletek, így a kormánynak a törvény értelmében nincs tárgyalási kötelezettsége.

Elfogadta a baloldal szakszervezeteit és konföderációit tömörítő Országos sztrájkelőkészítő és demonstrációszervező bizottság az ellenzéki pártok öt politikai követelését kiegészítő négy gazdasági témájú pontot, amelyről a jövőben egyeztetni szeretnének a kormánnyal. A dokumentumot Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség képviselője adta át a kormány részére. Habár a sajtóban több helyen megjelent, jövő hétvégén nem lesz országos sztrájk, mindössze helyi demonstrációkkal hívják fel magukra a figyelmet a képviseletek.

Szilágyi József, a demonstrációszervező bizottságban is aktív Egyesült Villamosenergia-ipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének (EVDSZ) vezetője, a Liga társelnöke kérdésünkre elmondta, döntöttek a jövő hét végére tervezett megmozdulások menetrendjéről is. Január 18-án vidéken szerveznek félpályás útlezárásokat, január 19-én pedig helyi megmozdulások várhatók.

Az elnök kiemelte: nem központi szervezés, hanem a helyiek aktivitása határozza meg a demonstrációkon a részvételt, eddig több mint 16 nagyvárosból kaptak visszajelzést megmozdulások szervezéséről. A konföderációk és a bizottság ugyanakkor csak koordinálja ezeket a megmozdulásokat, a tényleges irányítók, szervezők a helyi szervezetek, valamint bárki, aki csatlakozik a megmozduláshoz. A Liga konföderációs szinten egyelőre nem csatlakozott a megmozdulások szervezéséhez, tagjuk, az EVDSZ önállóan tevékenykedik – tette hozzá Szilágyi József.

Korábban lapunk már beszámolt róla, a vidéken az elmúlt hetekben szervezett megmozdulásokon leginkább a politikai pártok aktivistái vettek részt, míg a munkavállalók elenyésző része vonult utcára a túlóratörvény miatt. Mivel most sem jelentettek be országos sztrájkot az érdekképviseletek, a kormányt nem kötelezi a törvény arra, hogy tárgyalóasztalhoz üljön a követelések kérdésében. A politikai motivációt is tükrözi, hogy a tárgyalásokra a Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) vagy az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (OKÉT) a hivatalos fórum, ám úgy tudjuk, ezek összehívását idén még nem kezdeményezte a Magyar Szakszervezeti Szövetség.

Az Innovációs és Technológiai Minisztériumnak átadott négy pont a munka törvénykönyvének átfogó felülvizsgálatára és a rabszolgatörvény visszavonására, a sztrájkjog újraszabályozására, a bérekre, valamint a rugalmasabb nyugdíjrendszer kialakítására vonatkoznak, ezekről tárgyalnának a baloldali pártokkal szombaton együtt demonstráló szakszervezetek. Ezen a megmozduláson Kordás László, a MASZSZ elnöke ultimátumot intézett a kormányhoz: ha nem tárgyalnak, országos sztrájk is jöhet.