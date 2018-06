Szinte elfogytak a telkek

Családok már nem nagyon tudnak építkezni Budapesten

Míg régen teljesen általános volt Budapesten is, hogy családok vágtak bele házépítésbe, és maguk szervezték vagy kivitelezték a munkát, ők mára gyakorlatilag eltűntek. Igaz, üres telek sem nagyon akad már, de inkább az jellemző, hogy régi házak bontásával húznak fel új ingatlanokat a beruházók.

A Balla Ingatlan körképe szerint míg a XIV. kerületben gyakorlatilag nincsenek eladó telkek, addig a XVI. kerületben valamivel több akad, de ott is inkább olyanok, amelyeken bontandó házak állnak. Ugyanez a helyzet a IV. és XV. kerületben, valamint a dél-pesti XVIII. kerületben is. Ezekben a városrészekben jellemzően öreg, rossz állapotú, bontandó házakat vesznek meg telekként. Így azonban a bontási költséggel is számolni kell, ami 3-5 millió forint is lehet.

Ez hozzáadódik az ingatlan árához, amely például a XVI. kerületben jellemzően 30 millió forintnál indul és 40-45 millió forintig tart. A XV. és a XVIII. kerületben 25 millió forintba kerül a legolcsóbb telek, a IV. kerületben pedig 30 milliónál kezdődnek az árak. Észak-Pesten az átlag 30-50 millió forint közötti, de a központibb részek felé tartva a százmillió forintos árak sem ritkák.

Budán a II. és XII. kerületben kevés az üres telek, itt is az a jellemző inkább, hogy meglévő családi házakat bontanak le vagy építenek át teljesen. A III. kerületben valamivel nagyobb telekkínálattal találkozhatunk, köztük azonban soknak kedvezőtlenek az adottságai. Például osztatlan közös tulajdonról, nyeles vagy nadrágszíjtelekről van szó, esetleg nincs még bevezetve valamennyi közmű.

Ezeket a telkeket már akár 30 millió forintért is meg lehet kapni a III. kerületben vagy a II. kerület külső részén, de az elfogadható, átlagos adottságú telkek ára 40-60 millió forintnál kezdődik Budán. Innen emelkednek az árak a XII. kerületi 400-500 milliós összegekig.