Szétverné a vidéket a baloldal

Brüsszeli kotta és kulákidőket idéző programpontok

Eltörölné a magyar termőföld védelmét szolgáló törvényt a Demokratikus Koalíció. A Gyurcsány Ferenc vezette tömörülés a brüsszeli érdekek mentén, jogi személyek előtt is megnyitná a földszerzés lehetőségét, és a GMO-k termesztését is engedélyezné hazánkban. A szocialisták progresszív földadó bevezetésével és a Földet a gazdáknak! programban elkelt területek einstandolásával kampányolnak.

Alaposan átrajzolnák a magyar mezőgazdaság kereteit az ellenzéki pártok agrárpolitikai elképzelései. A Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalíció (DK) egyik legfontosabb törekvése megsemmisíteni a jelenlegi földforgalmi törvényt.

Az ellenzéki párt választási programjában szögezte le, hogy a magyar termőföldvagyon védelme érdekében született jogszabály helyett egy új, modernebb, minden bizonnyal liberálisabb rendelkezést fogadnának el, holott a 2013-ban életbe lépett földtörvény szigorú keretek közé szorította a földszerzést. Az Európa-szerte az egyik legkövetkezetesebb jogszabálynak köszönhetően a termőterületeket csak belföldi magánszemélyek, közülük is csak a bejegyzett földművesek vásárolhatják meg.

A helyi földbizottságok pedig – amelyek feladatait a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) szakemberei látják el – minden adásvételt egyenként megvizsgálnak. Így teljeskörűen biztosított, hogy a földterületek magyar kézben maradjanak, s lehetőleg a helyben gazdálkodó termelőkhöz kerüljenek.

A DK ezt a szigorú jogszabályt törölné el, az ellenzéki párt szerint ugyanis elfogadhatatlan, hogy hazánk lakosságának alig egy százaléka jogosult földvásárlásra. Ugyanakkor azt is fenntarthatatlannak tartják, hogy a jogi személyek nem tehetik rá a kezüket a magyar termőföldvagyonra. Ezzel a DK gyakorlatilag az Európai Bizottság álláspontját osztja, a brüsszeli testület ugyanis a törvény több pontja miatt kötelezettségszegési eljárást kezdeményezett hazánk ellen. A vitatott pontok épp a külföldiek és a jogi személyek földszerzését érintik.

A földügyek mellett más ötlettel is előállt az egykori bukott miniszterelnök kampánystábja. A Sokak Magyarországa nevű program egyik elemeként szorgalmaznák az új termesztési technológiák terjedését, köztük a génmódosított növényekét is, hiszen Gyurcsány Ferencék szerint megfelelő ellenőrzési és jogi környezet mellett az új technológiák befogadására a magyar mezőgazdaságnak is fel kell készülnie.

Emellett megszüntetnék a kötelező kamarai tagságot, zárolnák az „oligarchák” vagyonát, felmondanák a megkötött földbérleti szerződéseket és visszavennék azokat a földterületeket is, amelyeket a „jogszabályok kicsavarásával” szereztek meg a gazdálkodók. Ez utóbbi vállalás vélhetően a Földet a gazdáknak! programra vonatkozik, amelynek köszönhetően csaknem 30 ezer földműves jutott piaci áron termőterülethez az elmúlt néhány évben. A DK programjának ezen része összecseng a szocialisták célkitűzéseivel.

Karácsony Gergely, az MSZP–Párbeszéd kormányfőjelöltje nemrégiben jelentette ki, hogy sikeres választási eredményt követően az összes állami földbérleti szerződést felülvizsgálják, valamint visszaveszik a spekulációs célból megvásárolt állami területeket. Karácsony programjából kiderült, hogy a földek einstandolása mellett úgynevezett oligarchaadót és progresszív földadót vezetne be hatalomra jutása után a baloldali politikus. Ezzel kapcsolatban később Győrffy Balázs NAK-elnök is felemelte hangját. Az agrárszakember szerint ezzel a lépéssel a szocialisták a 21. század kulákprogramját indítanák el.

Az MSZP a területalapú támogatásokat is megreformálná, egészen pontosan a területalapú jövedelemkiegészítő támogatásokért cserébe minden gazdának foglalkoztatási kötelezettséget írnának elő. Ezzel igencsak nehéz helyzetbe hoznák a termelőket, hiszen az ágazat már ma is jelentős munkaerőhiánnyal küzd, gyakran a mindennapi működéshez sem találnak elég munkást.

A Jobbik tervei közt is akadnak érdekességek, bár a legtöbb programpont a kormány korábbi agrárpolitikai lépéseit figyelembe véve ismerősen csenghet. Ilyen például a magyar termékek védelme és népszerűsítése. A Jobbik GMO-mentes jelöléssel dobná piacra az árukat, azt azonban vélhetően elfelejtették a pártközpontban, hogy az agrártárca hónapokkal ezelőtt bevezette a védjegyet, így már ma is kaphatók olyan termékek a boltokban, amelyeken embléma bizonyítja, hogy nem tartalmaznak génmódosított összetevőt.

Nem meglepő módon az egyetlen hazai zöldpárt, az LMP a környezet- és állatvédelemre helyezne nagyobb hangsúlyt. – A természeti környezet védelme, sokszínűségének megóvása nemcsak érdekünk, de erkölcsi kötelességünk is. Különösen érvényes ez arra a módra, ahogyan „tollas és négylábú lénytársainkkal” bánunk – fogalmazott Új kezdet címre keresztelt anyagában az ellenzéki párt.

Ennek érdekében módosítanák az állattartás szabályait, a tartási, tenyésztési, táplálási, szaporítási és leölési eljárásokat a legszigorúbb európai normákhoz igazodva korlátoznák. Ezzel ugyanakkor a hazai gazdálkodók még nagyobb hátrányba kerülnének az európai és a világpia­con is, hiszen a korlátozó intézkedések minden esetben drágítják a termelést, míg a jóval egyszerűbb termelési feltételekkel rendelkező országok gazdái töredék áron juttathatják el termékei­ket hazánkba is.

A támogatáspolitikát is átalakítaná az LMP, szakítanának a szántóföldinövény-termesztést ösztönző rendszerrel, helyette a kertkultúrára költenének nagyobb összeget, az elérhető fejlesztési forrásokat pedig a fenntartható módon gazdálkodóknak tennék elérhetővé.