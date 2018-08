Szerencsejátékkal erősítene Tokió

Jelentős üzleti potenciál rejlik a kaszinóépítésben · A külföldi cégeket is érdekli a lehetőség

A japán parlament döntése nyomán a szigetországban is nyílhatnak kaszinók a jövőben, a hatalmas létszámú, vásárlóképes kereslet átrendezheti az ágazatot az egész távol-keleti régióban. A szerencsejáték társadalmi támogatottsága alacsony Japánban, ezért a törvényhozók szigorú szabályozáshoz kötik a kaszinók működését.

Már japán városokban is nyílhatnak kaszinók, erre az ázsiai szigetország parlamentje által a múlt hónapban megszavazott törvényjavaslat ad lehetőséget – írta a brit The Economist. A lap szerint a fővárosban – a nagyjából negyvenmilliós agglomerációjú Tokióban – különösen nagy üzleti potenciál rejlik a kaszinóépítésben, ugyanis a régió bővelkedik a fogékony célközönségnek tartott, sok szabadidővel rendelkező, jómódú nyugdíjasokban. Mint írták, a beruházások az egész távol-keleti térség hagyományos szerencsejáték-központjai – köztük a szingapúri kaszinónegyed – elsőbbségét is veszélyeztetnék.

Japánban több építőipari vállalat mellett a játékgépekre specializálódott Pachinko-csoport remélhet egy nagyobb szeletet a tortából, azonban több külföldi nagyvállalat is szeretne részesévé válni a várhatóan kétezermilliárd jenes (18 milliárd dolláros) üzletágnak: a Hard Rock Café és az MGM Resorts már évek óta dolgoznak a lehetséges partnerséget megalapozó nexusok kiépítésén – olvasható a lapban.

A cikk szerint a törvény elfogadása növelte a feszültséget a szigetország társadalmában, ugyanis a japán emberek kétharmada nem támogatja a kaszinók engedélyezését, mivel a szerencsejátékot leginkább a függőséggel és a jakuzák képviselte bűnözéssel társítják. Mivel Abe Sinzó miniszterelnök számára fontos projektről volt szó – ahogy a lap rámutatott –, a japán kormány is nyomást gyakorolt a törvényhozásra, azonban a társadalmi konszenzus hiányát kiegyenlítő kompromisszumként a kaszinók működését szigorú szabályozás tartja majd szoros keretek között. A hetilap a világ más tájain nem jellemző regulációk közül kiemelte, hogy a javaslat szerint a japán állampolgárok legfeljebb heti háromszor látogathatnák a kaszinókat – ezt mikrochippel ellátott belépőkártyákkal tudnák ellenőrizni –, a belépő pedig alkalmanként 6000 jen lenne számukra, míg a külföldiekre nem vonatkoznának a megszorítások.

A kaszinókról kialakult képet azzal próbálnák vonzóvá tenni a lap beszámolója szerint, hogy az egységeket újonnan kiépített épületkomplexumokban alakítanák ki hotelek, áruházak és konferencia-központok mellett. Bár a kaszinóktól várják a bevétel nagy részét az említett központokban, a szerencsejátékokra elkülöníthető részt az alapterület legfeljebb három százalékában állapították meg. Az üzemeltetők a Las Vegas-i és a szingapúri egységekre kivetettnél is magasabb, 30 százalékos adóra számíthatnak.