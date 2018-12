Szentestére telítődnek a hotelek

A hét végén már elindulnak a családok a belföldi szálláshelyek felé, rekordforgalom várható

Évről évre egyre többen választják a szállodai karácsonyozást, amikor az egész család az ünnep előtti napokban elutazik valahova belföldre, ahol az otthonuk helyett töltik az ünnepet fizetős szolgáltatásokkal. Idén minden korábbinál erősebb forgalomra számítanak a vidéki hotelek, de a fővárosban is számottevő a külföldiek jelenléte, köszönhetően annak, hogy hazánkat biztonságos úti célként tartják számon.

Noha a karácsony hagyományosan otthon töltött családi ünnep, a lakosság jövedelmi viszonyainak javulásával néhány éve elterjedt a kényelmes szállodai ünneplés, amely az idén – követve az egész éves bővülő trendet – az előrejelzések alapján nagyon magas kihasználtságot hoz a hotelekben.

Rengeteg belföldi utazásra szóló utalványt vásároltak idén a magyarok, sokan összekötik az ajándékozást a hotelben töltött karácsonyi programmal.

Az év végén rekordközeli forgalom várható országszerte, az ünnepi vendégjárás már az előttünk álló hétvégén megkezdődik – mondta a Magyar Időknek Könnyid László.

A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének elnöke vázolta: decemberben a karácsonyi és a két ünnep közötti időszakban, illetve a szilveszteri évbúcsúztatáskor folyamatosan magas a belföldi hotelek foglaltsága, de a vendégek összetétele változó. A szokások szerint 22-én és ­23-án kezdődik a csendesebb karácsonyi turnus, amelyről a különleges ünnepi programra érkező családok jellemzően ­26-án vagy 27-én utaznak haza.

Őket a két ünnep között leginkább a wellnessidőtöltésre érkező vendégek váltják fel, majd 30-tól a szilveszteri programok vendégei foglalják el a szobákat. Az előfoglalások szerint ráadásul sokan meghosszabbítják a szállodai pihenést január első hetének végéig.

A karácsonyi program alatt nem csupán a hagyományos vacsoraasztal, hanem az egész szálláshely ünnepi díszbe öltözik, ahol az üzemeltetők egyre színvonalasabb csomagokkal várják a vendégeket.

Sok hotelben jellemző a szentestére szervezett alkalmi műsor, betlehemes játék, koncert, gyermekprogram, gyertyagyújtás vagy a szállodavezetővel közös koccintás és imádság, ahol igyekeznek minden módon meghitté tenni a fizetős pihenést a tipikusan szezonális élménylehetőségek, környékbeli kirándulás, vásárlátogatás, kültéri programok mellett.

A választásban ma már jellem­zően sokat nyom a latban, hogy milyen plusz­élményt kínál a szolgáltató, illetve mennyire tudja biztosítani a gyakran gyermekekkel, nagyszülőkkel, rokonokkal együtt érkező családok saját ünneplését.

Sokan az év végére is a törzshelyükön foglaltak szobát, ahová egyébként egész évben is eljárnak üdülni, míg mások olyan úti célt választottak, amelynek meglátogatását régóta tervezték.

Idén az elmúlt évek egyik legerősebb karácsonyi szezonja várható a magyarországi szállodákban, a forgalom a tavalyinál átlagosan 15 százalékkal lehet nagyobb – mondta Könnyid László.

Megjegyezte: már a nyár végén elkezdték foglalni a szobákat a belföldi vendégek decemberre, sokakat jobban érdekelt ez a lehetőség, mint például az őszi szünet idején elérhető szállások.

Szavai szerint a vidék is erős lesz az ünnepek alatt: a szálláshelyeken elérheti a nyolcvan százalékot a szobák kihasználtsága. Megjegyezte, a fővárosban is nagyon magas a látogatottság, ami annak is köszönhető, hogy Budapest és hazánk biztonságos úti cél, ami a nemzetközi piacon jelentős tényezővé vált.