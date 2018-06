Széles bázison nyugszik a bővülés

Egészséges a gazdasági növekedés szerkezete, tartható a négy százalék feletti teljesítmény

Erőteljes volt a magyar gazdaság növekedése az első negyedévben – ismertette a statisztikai hivatal a korábbi becslését. A bővülése széles bázison nyugszik, szinte minden ágazat erősödött. Kiemelkedően teljesített a szolgáltató szektor, azon belül a turizmus, a kiskereskedelem és a lakáspiac is.

A bruttó hazai termék (GDP) volumene 4,4 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit az első negyedévben. A szolgáltatások 4,9, a fogyasztás 5 és a beruházások 17,1 százalékos növekedése határozta meg a bővülést. A naptárhatással és más egyszeri tényezőkkel kiigazított adatok szerint a gazdaság teljesítménye az előző év azonos negyedévéhez mérten 4,7, az előző negyedévhez viszonyítva 1,2 százalékkal nőtt – jelentette második becslése alapján tegnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a távirati iroda tudósítása szerint azt emelte ki, hogy a felhasználási oldalon egyre inkább egyoldalúvá válik a gazdaság növekedési szerkezete. A végső fogyasztás önmagában 3,6 százalékponttal járult hozzá a növekedéshez, ami mögött elsősorban a lakossági fogyasztás dinamizálódása húzódik meg, mind a rendszeres bérkiáramlásnak, mind az egyszeri juttatások jelentős emelkedésének köszönhetően. A várakozásokat is felülmúló mértékben bővültek a beruházások is, ebben a munkaerőhiány okozta beruházási kényszer és az uniós forrásfelhasználás együttesen játszik szerepet.

A termelési oldalon egyre inkább a szolgáltató szektor húzza a magyar gazdaságot: a 4,4 százalékos növekedésből 2,6 százalékpontot ez a szektor magyaráz. A 2013 óta a legerősebb negyedévét produkáló szolgáltató szektort elsősorban az információ, kommunikáció és a kereskedelem, vendéglátás húzta. Az előbbit a munkaerő­hiány szülte digitalizáció, utóbbit a lakosság vagyoni helyzetének javulása magyarázhatja.

Az építőipari teljesítmény a múlt évi magas bázis mellett némileg mérséklődött, miközben a gyenge külkereskedelemmel párhuzamosan az ipar, ezen belül is a feldolgozóipar, az elmúlt évek egyik legharmatosabb évkezdetét produkálta. Előretekintve az ING Bank szakértői úgy ítélik meg, hogy a mostani növekedési dinamika nagyjából fennmaradhat a következő negyedévekben is. Összességében 2018-ban 4,2 százalékos bővüléssel számolnak.



Nyeste Orsolya, az Erste Bank sze­nior makrogazdasági elemzője azt hangsúlyozta, hogy a lakossági fogyasztás az elkövetkező negyedévekben erős maradhat, hiszen a munkapiac továbbra is feszes, az idén kitart a bérek jelentősebb emelkedése, és magas szinten állnak a fogyasztói bizalmi indexek is. Emellett folytatódik az uniós támogatások intenzív felhasználása, ami pedig a beruházások további emelkedését sugallja. Így a belső kereslet bővülése lehet a GDP növekedésének meghatározó tényezője 2018-ban is. Közben az export növekedése valamelyest gyorsulhat az elkövetkező negyedévekben.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője pedig azt emelte ki, hogy a közeljövőben új kapacitások jelennek majd meg, amelyek a termelés beindulásával mind az iparnak, mind a GDP-nek lökést adhatnak. Ezek a kapacitások az év második felében és jövőre járulhatnak hozzá a növekedéshez. Németh Dávid a jelenlegi kilátások alapján úgy ítéli meg, az idén négy százalékkal növekedhet a GDP, de jövőre valamivel lassabb, három, három és fél százalékos tempóval lehet számolni.

Az első negyedév növekedése alapján elérhető a 4,3 százalékos GDP-bővülés 2018-ban, a lakossági fogyasztásban még jelentős tartalékok lehetnek – mondta Hornung Ágnes, a Pénzügyminisztérium pénzügyekért felelős államtitkára az M1 aktuális csatornán. Szerinte a fogyasztás még mindig nem zárkózott fel a bérszínvonalhoz, noha az előző év végétől kezdve jelentősen bővül. A háztartások hitelfelvételi hajlandósága nem túlzott mértékű – tette hozzá.

Hornung Ágnes üdvözölte, hogy az Európai Unió 2,4 százalékos növekedési átlagát jelentősen meghaladó magyar bővülés kiegyensúlyozott, az első negyedévben minden szektor jól teljesített. A kiskereskedelem és az építőipar teljesítményét kiemelve hangsúlyozta, hogy az eredményekhez az otthonteremtést segítő kormányzati intézkedések és a bérmegállapodások is hozzájárultak.