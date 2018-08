Szárnyaszegett fapados légitársaságok

Az idei nyár sok európai családnak a pihenés helyett a reptéri várakozásról, alternatív útvonalak kereséséről szólt, és úgy tűnik, ez vár sokakra az előttünk álló héten is. A Ryanair svéd pilótáinak szakszervezete bejelentette, hogy pénteken sztrájkba lépnek. Ezt azzal indokolták, hogy az elmúlt 8 hónapban megpróbáltak tárgyalni a légitársaság vezetésével, de nem jártak sikerrel.

A lépés felbátorította a belga hajózó személyzetet képviselő szakszervezeteket is, amelyek most csatlakozhatnak az augusztus 10-i munkabeszüntetéshez. Sztrájkot helyezett kilátásba a múlt héten a Ryanair németországi pilótáinak érdekeit képviselő szakszervezet is (Ver­einigung Cockpit, VC), itt szintén ezen a héten lehet munkabeszüntetés. A VC közleménye szerint a szakszervezeti belső szavazáson a pilóták 96 százaléka voksolt arra, hogy sztrájkkal követeljenek a pia­ci viszonyoknak megfelelő fizetést és munkakörülményeket.

A szakszervezet máig adott haladékot a munkaadónak egy tárgyalásra méltó ajánlat megtételére, ám ha nem sikerül megállapodni, az utasokra tekintettel a sztrájkot a kezdés előtt legkevesebb 24 órával bejelentik. Mint emlékezetes, a Ryanairnél legutóbb július 25–26-án volt nagyszabású, több országra kiterjedő munkabeszüntetés. Az írországi pilóták, valamint a spanyol, a portugál, az olasz és a belga fedélzeti személyzet sztrájkja miatt több száz járatot töröltek.

A nyári szabadságok idején különösen kínos, hogy nemcsak a sztrájk miatt, de egyéb okokból is számos alkalommal jártak pórul az utasok. A Ryanair több, Budapestről a Kanári-szigetekre tartó járatára nem engedték fel a csomagokat, míg a Wizz Air előzetes értesítés és bármiféle kárenyhítés nélkül hagyta magára utasait London–Lutonban. Mindkét légitársaság ellen fogyasztóvédelmi vizsgálatot kezdeményezett a fővárosi kormányhivatal.

A hatósági vizsgálatnál is nagyobb veszélyt jelent a fapados légitársaságokra, ha meggyengül a működésükbe vetett bizalom. A tengerparti nyaralás költsége egy négytagú család számára meghaladja az egymillió forintot, nem éri meg kockáztatni ezt a pénzt – és a családi kikapcsolódás sikerét – a viszonylag olcsóbb diszkontrepülőjegyek miatt.

Az utasok elégedetlensége megmutatkozik a légitársaságok gazdasági mutatóiban is: a Ryanair a napokban közölte, hogy a június végével záródott első pénzügyi negyedévében az adózott eredménye 20 százalékkal kisebb az egy évvel korábbinál, és csökkenésről számolt be a Wizz Air is, ráadásul mindkét cég tőzsdei árfolyama esést szenvedett el a londoni tőzsdén.