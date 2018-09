Számoltak a Duna szélsőségeivel

Süli János: Az új paksi blokkok tervezése maximálisan megfelel a követelményeknek

Nemzetközi klímamodellek eredményeit alapul véve készült el a paksi atomerőmű 5. és 6. blokkjára vonatkozó környezeti hatástanulmány – közölte Süli János egy parlamenti dokumentumban. A Paks II projektért felelős tárca nélküli miniszter hozzátette: a hatástanulmány nemcsak az új blokkok környezeti hatásait, hanem az új és a már üzemelő blokkok párhuzamos üzemének időszakát is leírja.

Az augusztus végén tapasztalt magasabb Duna-hőmérséklet és alacsony vízállású időszak valószínűsége ugyan kicsi, ennek ellenére a paksi atomerőmű két új blokkjának tervezése során ezen állapotok kezelésére is rendelkezésre állnak majd műszaki és adminisztratív megoldások – húzta alá parlamenti válaszában a létesítmény két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért felelős tárca nélküli miniszter.

Süli János a Párbeszéd képviselőjének érdeklődésére jelezte: a Paks II beruházás során minden olyan mérnöki megoldást beépítenek a fővállalkozói (fix áras és kulcsrakész) szerződésnek megfelelően, ami szükséges ahhoz, hogy a környezetvédelmi engedély és a magyar jogszabályok által rögzített korlátozásokat az új blokkok mindenkor betartsák.

A paksi atomerőmű 5. és 6. blokkja környezetvédelmi engedélyének alapjául szolgáló környezeti hatástanulmányt a hatályos kormányrendelet vonatkozó előírásainak betartásával készítették el – jelentette ki a miniszter.

Süli János hozzátette, hogy a hatástanulmányban a klímamodellezést és a Duna várható hőmérsékletének előrejelzését az Országos Meteorológiai Szolgálat által is használt ALADIN-Climate és REMO regionális modellel végezték el, figyelembe véve az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC) iránymutatásait, a Dán Meteorológiai Intézet és az angol Hadley Centre for Climate Change előrejelzéseit.

A klímamodellezés eredménye (ahogy minden más modellezés is) bizonytalansággal terhelt, ezért az elővigyázatosság elvét követve az eredmények felülvizsgálatát időszakonként el kell végezni, ez a kötelezettség a hatástanulmányban is szerepel.

A dokumentum készítői számoltak a Duna medrének változásaival és az ezzel együtt járó szélsőséges vízállásokkal is.

Az atomerőmű egy robusztus, kellő tartalékokkal megtervezett és megvalósított létesítmény, amely a jelenlegi szélsőséges helyzetet is jól tudta kezelni, és a nagy melegben is biztosította az ország biztonságos villamosenergia-ellátását. Az új blokkokat – a hűtés terén is – a mostani, 1–4-es blokkokhoz képest még nagyobb tartalékokkal tervezik meg, tekintettel a várható klimatikus hatásokra.

A miniszter kiemelte, hogy az alacsony vízállások és a magasabb vízhőmérsékletek az atomerőmű biztonságát nem veszélyeztetik, az ilyen időszakokban a környezeti hatások minimalizálását hatékony műszaki megoldások szolgálják, például szivattyúzási tartalék áll rendelkezésre. További intézkedés lehet a blokkok programozott visszaterhelése, vagyis a villamos teljesítmény csökkentése a környezetvédelmi határértékek folyamatos betartása érdekében.

Az így kieső termeléskapacitások pótlása a Mavir Magyar Villamosenergia-ipari Rendszerirányító Zrt. feladata, a társaság ezt bármely erőmű teljesítménycsökkenése esetében ellátja. Mivel az erőművek extrém környezeti viszonyok miatt szükségessé váló visszaterhelése jól előrejelezhető, ezért a tartalék kapacitások is jól tervezhetők.

Süli János hangsúlyozta, hogy a két új blokkra kalkulált teljesítménykihasználási tényező magában foglalja az azok működése során tervezett és a rendkívüli leállásokat egyaránt. Vagyis a teljesítménykihasználási tényezőt a leállások figyelembevételével határozták meg.

A miniszter felidézte: az Európai Bizottság mélyreható vizsgálatának eredménye egyértelműen alátámasztotta, hogy az új blokkok megépítésére Magyarország energiaellátása szempontjából szükség van, az azok által termelt bevételek elegendők lesznek a költségek fedezésére.

Így az üzemanyag, az üzemeltetés, a karbantartás, a hulladékkezelés és a majdani leszerelés költségeit a bevételekből fedezni lehet, továbbá a fentieken túl a projekt profitot is fog termelni.

Az új blokkok tervezése a jogszabályoknak és a műszaki követelményeknek maximálisan megfelelt, és ez így lesz a jövőben is – hangsúlyozta Süli János.