Sokba kerül a fagyás miatt elfolyó víz

Rengeteg költségbe kerül és helyreállítási kötelezettséggel jár a gondatlanság

Sokan nem gondolnák, hogy télen mennyi mindenre kell odafigyelni a ház körül, hogy ne érje anyagi kár az ingatlantulajdonost. Ilyen például a vízmérő óra védelme, amely, ha elfagy, a bosszúságon túl több tízezer forintos kiadással is járhat.

A téli fagyos időjárás könnyen okozhat akár több tízezer forint többletköltséget is. A vízmérőelfagyások miatt fellépő nem várt kiadások azonban némi odafigyeléssel és egyszerű lépésekkel elkerülhetők – emelte ki közleményében a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Mint írják, kemény telek alkalmával visszatérő probléma a házi vízmérők elfagyása; 2017-ben például hatezer ilyen esetet regisztráltak, amikor mintegy egymillió liter víz folyt el feleslegesen.

Rá­adásul a vízmérő rendszeres ellenőrzése, az otthoni ivóvízhálózat karbantartása a felhasználók jogszabályban rögzített feladata, és további rossz következménye a gondatlanságnak, hogy a fagyással járó javítások általában tetemes költségekkel, bosszúsággal járnak, nem beszélve az elfolyt víz miatti felesleges kiadásról. A vízmérő elfagyására utalhat, ha az épületben nem vagy csak alig folyik víz a csapból – emelte ki a társaság.

Azzal is jelentős anyagi károkat előzhetünk meg, ha nem spórolunk a vízmérőakna belső felületének megfelelő szigetelésén. Ez esetben például fontos, hogy a szigetelőanyag nedvesség hatására se veszítsen szigetelőképességéből, megfelelő például hungarocell használata – jegyzik meg a szakértők. A szigetelés az akna mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt, az aljzat azonban szabadon hagyható. Az akna fedőlapjának illeszkedését is érdemes megnézetni szakemberrel, mivel fontos, hogy ne legyenek hézagok, amelyeken keresztül a kinti hideg levegő az aknába áramolhat.

A télen nem lakott épületeknél a legbiztosabb módszer a teljes víztelenítés, melyet a házi vezetékhálózaton elhelyezett víztelenítőszerelvények segítségével lehet elvégezni, emellett javasolt elzárni a közterület felé eső csapot is. Hogy az ilyen hibák hamar kiderüljenek, a tulajdonos érdeke rendszeresen ellenőrizni ingatlanját.