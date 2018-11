Sokat tud, de drága e-autó

Városi szaladgálóstól hibrid gran turismóig minden van a szalonokban

Aki károsanyag-kibocsátás nélkül szeretne autózni a nagyvárosokban, jelenleg is talál megfe­lelő ajánlatot az autószalonokban, ráadásul állami támogatással. Azok is találnak járművet maguknak, akik teljes értékű családi vagy üzleti felhasználásra keresnek megoldást: a plugin hibridek a városi és a távolsági közlekedésben is megállják a helyüket. De készülnek már távolsági autóbuszok és kamionok is villanymeghajtással.

Ha az autógyártók beruházásairól, terveiről, fejlesztéseiről esik szó, szinte csak elektromos újdonságokkal traktálnak bennünket, amikor azonban a gyárakban folyó tevékenységet nézzük, ott bizony leginkább belső égésű motorok készülnek, és a dízeltechnológia sem tűnt el. És milyen autókat veszünk mi, magyarok?

Az első tíz hónapban 115 500 autót adtak el, és ezek közül csak 636 volt elektromos vagy tölthető (plugin) hibrid. A valóság még szomorúbb: az átlag magyarnak még új benzinesre sem igen telik, szeptember végéig 120 005 külföldről hozott személyautó kapott itthon rendszámot, és ezek többsége tízévesnél öregebb.

A helyzeten nemigen változtat az sem, hogy a hónap eleje óta lehet ismét pályázni az Elektromos gépkocsi beszerzésének támogatása pályázati kiírásra.

A támogatást magán- és jogi személyek részére tisztán elektromos személygépkocsik, legfeljebb 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömegű, tisztán elektromos tehergépkocsik vásárlásához lehet felhasználni.

A támogatás mértéke a bruttó eladási ár 21 százaléka, legfeljebb másfél millió forint. A támogatott gépjárművek esetében a korábbi bruttó 15 millióról 20 millió forintra emelkedett a maximumvételár. A keret összege hárommilliárd forint, amiből újabb kétezer e-autó kerülhet ki az utcára.

De miért ez a nagy hűhó az elektromos autók körül? A szakértők egyetértenek abban, hogy a bolygó globális állapota szempontjából nincs jelentős különbség a kétfajta meghajtás között, ha a mobilitáshoz használt áramot így is, úgy is fosszilis energiahordozókból nyerik.

A különbség a közvetlen környezetre gyakorolt hatásban van: míg az erőművek a városoktól távol eregetik magukból a szén-dioxidot, a koros dízelek a forgalmas városi utcákon, a dugókban ácsorogva okádják a kormot, néhány méterre a járókelőktől és a babakocsiban utazó kicsiktől.

Bár a dízelek kitiltása megkezdődött Németországból és több európai nagyvárosból, a technológia még évtizedekig velünk marad, pedig a megoldás – elvben – már rendelkezésre áll.

Az elektromos autók, akár már az első Nissan Leaf is alkalmazható kizárólag városi kocsiként – feltéve, ha a használójának módjában áll minden éjszaka feltölteni. Sajnos ez ellentmond a nagyvárosi felhasználásnak, hiszen százezrek laknak olyan emeletes házakban, ahol nincs lehetőség a biztonságos éjjeli töltésre. A városszerte telepített oszlopok pedig nem tudnak ellátni a jelenleginél sokkal több e-autót, ezért csak az vehet nyugodt szívvel effélét, akinek töltő-infrastruktúrája is van, ez pedig – hasonlóan a csillagászati beszerzési árakhoz – meglehetősen leszűkíti a felhasználók körét.

Ha csak a város belső részén van dolgunk, kifejezetten jó megoldás a már működő két autómegosztó szolgáltatás igénybevétele. Nem kell méregdrágán megvenni a járművet, nem kell törni a fejünket a feltöltésen, a parkolási gondok egy része is lekerül a vállunkról. Csak annyit használjuk, amennyit kell, és kifizetjük a percdíjat.

Csakhogy a mindennapokban kiderül, hogy a városlakó gyakran kimozdul a bérautók türelmi zónájából: a bevásárlóközpontok a város szélén vannak, a rokonok látogatására, a kirándulásokra kicsivel többet kell autózni, mint amire az autó­megosztók szolgáltatása gazdaságosan használható. Az agglomerációban lakóknak vagy ott dolgozóknak pedig nem is alkalmas egy rövid hatótávolságú városi villanyautó.

De sebaj, mert rájuk is gondolt az ipar: a különböző típusú hibridek alkalmasak a nagyobb távolságok legyőzésére. Tegyük fel, hogy egy többgyermekes, környezettudatos, középosztálybeli fiatal család keres megoldást elővárosi a családi háza és nagyvárosi munkahelye közötti közlekedésre.

Feltételezzük, hogy a lakóhely 30 kilométerre esik a nagyvárosi munkahelytől, és a két település között gyorsforgalmi úton lehet haladni. A család vásárolhat tisztán elektromos autót, amelyet otthon naponta tölt.

A kereskedelemben kapható családi méretű gépkocsi ára állami támogatással is közelíti a tízmillió forintot, hatótávja (300 kilométer egy töltéssel) pedig bőségesen elégnek tűnik a napi hatvan kilométer legyőzésére.

Csakhogy az elméleti hatótáv hidegben feleződik, a hűtés-fűtés és az autópályatempó szintén extra módon fogyasztja az akkumulátor kapacitását. Néhány éves használat után pedig az akksik kitartása – ismerjük ezt a mobiltelefonunkról – csökken. Mindezek alapján megeshet, hogy a napi 60 kilométeres út egy töltéssel bizonyos körülmények között kockázatossá válik.

De talán a rendszeres autópályázásra nem is kell feltétlenül tisztán elektromos autó. Megfelelhet egy teljes értékű plugin hibrid, amely elektromos üzemmódban képes megtenni 50-60 kilométert is.

Hiszen a cél az, hogy lakott területen belül ne szennyezzük a levegőt, az autópályán pedig folyamatos, egyenletes haladás mellett a belső égésű motorok kibocsátása megfelel az Euro 6-os környezetvédelmi besorolásuknak.

A nagyvároshoz közeledve a forgalom torlódik, lelassul, majd megkezdődik az araszolás. A belső égésű motorral szerelt gépkocsik ilyenkor feleslegesen és mértéken felül fogyasztják az üzemanyagot és bocsátják ki a szén-dioxidot és nitrogén-oxidot, a dízelek emellett még a kormot és a koromnál sokkal kisebb méretű porszemcséket is. A hibridautó azonban átvált elektromos üzemmódra, és sokkal kevesebb energia felhasználásával, kibocsátás nélkül jut át a torlódáson.

Bár hatótáv­jára ugyanazok a megállapítások érvényesek, mint a tisztán elektromos autók esetében felsoroltak, vezetőjét mégsem kerülgeti a pánik, mert a legrosszabb esetben néhány kilométeren át belső égésű üzemmódban használja városon belül is. Egy effajta hibrid kiválóan alkalmas országjárása, külföldi utazá­sokra is, miközben elektromos hajtásával bárhol szabadon bejut a városközpontokba.

Ráadásul a két teljes értékű hajtáslánc ára nem a kétszerese a villanyautóénak, bizonyos családi modellek (Hyundai Ionic, Kia Niro, Optima) állami támogatás nélkül is megkaphatók 10-13 millió forintért.

A városi elektromos közlekedés forradalmát persze a közösségi rendszereken kellene kezdeni, az autóbuszokat, kukásautókat, a városüzemeltetés gépeit lecserélni, aztán pedig a taxik és a kisáruszállítók kibocsátását lenne érdemes megszüntetni a sűrűn lakott városrészekben. Eközben folynak kísérletek a távolsági áruszállítás elektromossá tételére, mi több, a városközi személyszállítás átalakítására is.

A Flixbus a minap jelentette be, hogy teljesen elektromos buszt kezdett tesztelni távolsági útvonalon Párizs és Amiens között, október végén pedig elindult a második e-FlixBus Németországban, Frankfurt és Mannheim között. Az Európai Közlekedési és Környezetvédelmi Szövetség elemezte a villanyautóbuszok terjedését az európai városi tömegközlekedésben.

Nyolcéves üzemeltetési idővel számolva arra a következtetésre jutottak, hogy ha nem veszik tekintetbe a társadalmi költségeket, akkor a villanybusz egy kicsivel többe kerül a dízelbuszoknál, ám a társadalmi költségeket is beleszámítva egyértelműen a villanybusz az olcsóbb.