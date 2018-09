Sok új szakembert toborzott az állam

Az idei második negyedévben is nőtt a foglalkoztatottak száma, 2017 azonos időszakához képest ismét több tízezer fővel dolgoznak többen. A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint az új munkavállalók legnagyobb számban az építőiparban, az oktatásban és az egészségügyi területeken jelentek meg, míg a leginkább munkaerőhiánnyal küzdő ágazatokban továbbra sem sikerült lényeges előrelépést elérni: a mezőgazdasági dolgozók kevesebben vannak, a kereskedelem pedig stagnált.

Alaposan kivette a részét a foglalkoztatottság növeléséből az állam. A szintén szakemberekre váró oktatásban 23 ezer fővel, míg az egészségügy, szociális ellátás területén közel 30 ezerrel dolgoztak többen 2018 második negyedévé­ben, mint egy esztendővel korábban. Ezzel párhuzamosan a közigazgatás területén sikerült karcsúsítania az államnak.

A versenyszférában legnagyobb mértékben az építőipar toborzott új dolgozókat, egy év alatt 40 ezer főt, ám a szakemberek szerint az ágazat továbbra is munkaerőért kiált.

A foglalkoztatottságot ráadásul úgy növelték a piaci szereplők, hogy 20 ezer fővel csökkent azoknak a dolgozóknak a száma, akik szakképzettséget nem igénylő munkakörökben dolgoznak. Ők azok, akik közmunkásként vagy minimálbérért dolgoztak, tehát akik kikerültek ebből a kategóriá­ból, és szakképzettségükkel helyezkedtek el, vélhetően a keresetük is jóval magasabb lett.

A munkanélküliség eltűnésének köszönhe­tően folytatódtak a foglalkoztatási jogviszonnyal kapcsolatos kedvező tendenciák is. Egyre többeket alkalmaznak határozatlan idejű szerződéssel, valamint teljes munkaidőben. A részmunkaidősök száma mindig is alacsony volt, ugyanakkor tovább esett számuk, amelyre nemcsak a munkaerő megtartását célzó intézkedések hatottak, az adatok vélhetően a feketén foglalkoztatottak csökkenését is tükrözik.

Korábban beszámoltunk róla: a munkaerőigénynek köszönhetően egyre kevésbé vannak kiszolgáltatva a dolgozók. Ez a gyakorlatban egyfelől azt jelenti, hogy a vállalkozások egyre kevésbé merik vállalni, hogy alkalmazottjaiknak zsebbe adják jövedelmük egy részét, mivel a szabálytalanságban érintett beosztottak már könnyen el tudnak helyezkedni tisztességes cégnél. Másfelől akit korábban határozott idejű szerződéssel vagy részmunkaidőben foglalkoztattak, azt teljes munkaidős formában már felvették. Több ágazatban csökkent a munkaerőhiány, ám ennek csak részben oka a sikeres toborzás, a cégeknél ugyanis folyamatban vannak azok a technológiai fejlesztések, amelyekkel csökkenthető az élőmunka iránti igény.