Rugalmas lízingcéget jó választani

Tartós bérletre veszünk autót, berendezést, informatikai eszközt

Egyre több kkv él a hagyományos lízingelés és a tartós bérlés lehetőségével, hiszen gyakran olcsóbb, egyszerűbb és hatékonyabb megoldás, mint a beruházás. Persze sokan megállnak a látszólag kedvező árnál, holott van még néhány jelentős szempont, amit figyelembe kell venni.

Az elmúlt évek lízingpiaci növekedése a következő években is folytatódik a szakértők szerint, ezért érdemes áttekinteni, hogy melyek a lízingcégválasztás buktatói és lehetőségei az elsőre vonzónak tűnő ajánlatok és a konstrukciók hibáinak elkerülése érdekében. Hozzáértők szerint a nem elég alaposan átgondolt választás rejtett díjakat vagy rosszabb bérleti feltételeket eredményezhet. A legjobb bérleti megállapodás biztosítása érdekében tehát elő kell minősítenünk az ajánlattévő lízingcégeket.

Amikor lízingről beszélünk, akkor most elsősorban az operatív lízinget (tartós bérlet) értjük alatta, de az összehasonlításban érintőlegesen megjelenik a többi konstrukció szerepe is, hiszen az első lépés az, hogy eldöntsük, a hagyományos vagy az operatív lízing előnyösebb-e cégünknek – közölte lapunkkal Székely Balázs, a Rentasystem ügyvezető igazgatója.

Mik lehetnek azok az alapelvek, amelyeket érdemes figyelembe vennünk? Az első szempont mindenképpen a rugalmasság. Míg a nagy, jellemzően bankok vagy pénzügyi és iparvállalatok kezében lévő lízingcégek kétségkívül nagy szakértelemmel és olcsóbban dolgoznak, mint a kkv-k ellátására specializálódott társaságok, azonban ezzel egyidejűleg nem rajonganak a túlzottan egyedi elképzelésekért, igényekért.

Igaz ez akár egy nagyobb értékű, egyedi konfigurációval bíró személyautóra, de egy olyan kisebb értékű gyártó- vagy informatikai eszközre is, ami csak az adott felhasználó számára jelent igazi értéket, ezért később a lízingcégnek is nehezebb lesz értékesíteni. Fontos tehát megtalálni azokat a speciális lízingcégeket, amelyek akár egyedi eszközre, adott beruházási méretre, ügyféltípusra vagy szegmensre specializálódtak.

Fontos szempont, hogy csak egy szakterület vagy komplexebb igények (autó, IT, gépek) is szerepelhetnek cégünk jövőbeni tervei között. Ha csak egy termékkör érdekes, az egyszerűsíti a keresést, mert sok cég kínál például autókra szóló operatív lízingszolgáltatást.

A cégek többsége általában egy vagy két termékkört finanszíroz. Ezért ha a jövőben várható, hogy IT-eszközöket, gépeket, berendezéseket és autót is be kíván szerezni a cég, vagy akár energetikai fejlesztéseket valósítana meg, akkor már eléggé szűkül azok köre, akik ezt tartós bérletben is képesek nyújtani, így érdemes ezeket a cégeket választani.