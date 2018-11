Római út a szégyenpadhoz

Túlzottdeficit-eljárást indíthat az Európai Bizottság a 2019-es hiánycél miatt

Az Európai Bizottság szerint Olaszország súlyosan vét az uniós adósságcsökkentési elvárásokkal szemben a 2019-es költségvetési tervezetével, ennek megfelelően a testület tegnap bejelentette, indokoltnak látja a túlzottdeficit-eljárás kezdeményezését. Miután a felek az elhúzódó vitában eddig se engedtek, nagy meglepetésről nem lehet beszélni, azonban a bizottság szerint Olaszországban a mostani költségvetési pálya akár megszorításokhoz is vezethet.

Indokoltnak tartja az Európai Bizottság, hogy Olaszországgal szemben túlzottdeficit-eljárást indítsanak, miután kisebb módosítások ellenére a legfontosabb, a korábbinál jóval magasabb hiány­célját nem változtatta meg a koa­líciós kormány 2019-es költségvetésében.

Valdis Dombrovskis, a bizottság euróért és szociális párbeszédért felelős alelnöke tegnap elmondta: az EU várakozása szerint jövőre jelentős hiánynövekedés várható Olaszországban, ahol rá­adásul a jelenleg az ország össztermékének 130 százalékát meghaladó államadósság sem mérséklődik a célként előírt 60 százalékos szint közelébe.

Dombrovskis szerint a hatalomban lévő kormánykoalíciónak az elődjéhez képest jóval magasabb, 2,4 százalékos hiánycélja hosszabb távon sokkal nagyobb károkat okozhat, mivel a gazdasági növekedés ellen hat, végső soron gazdasági megszorításokat eredményezhet. Becslések szerint az emelkedő kamatszintek minden olasznak évi ezer euró többletköltséget okoznának.

Dombrovskis szerint Olaszország a jelenlegi költségvetési tervezetével „alvajárva gyalogol az instabilitásba”. Hangsúlyozta, a bizottság nyitott arra, hogy egyeztessen az olasz hatóságokkal, ám az eddig megismert tervek fényévekre vannak az érvényben lévő adósságcsökkentési elvektől.

Brüsszel és Róma vitájában tegnap sem történt fordulat. A déli tagállam a bizottság által is aggasztónak tartott eladósodottsággal küzd, mérsékeltek a növekedési kilátásai, ingatag a bankrendszere, és a hatalmon lévő koalíciós felek között is bármikor kirobbanhat egy válságot eredményező viszály.

Olaszország egyben az eurózóna harmadik legnagyobb gazdasága, így bedőlése a monetáris unió egészének is komoly károkat okozna. Ezzel Rómában is tisztában vannak, nem véletlen, hogy harcos retorikával utasították el eddig a brüsszeli javaslatokat a költségvetés kiigazításáról.

Általános nézet, hogy az olasz kormányt tényleges irányváltásra csak a piacok, pontosabban a befektetők tudnák kényszeríteni, amennyiben a bizonytalanság nyomán még jobban megemelkednének az ország finanszírozásának költségei. A bizottság tegnapi döntése önmagában még nem végzetes, viszont ismét rátesz egy lapáttal az olaszokat övező bizonytalansághalmazra, ami az euró piacára is kedvezőtlenül hat.