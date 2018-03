Remekül kezdődött az év a boltokban

Továbbra is sokat költenek a családok tartós fogyasztási cikkekre

Meghaladta az előzetes becslés adatait a januári kiskereskedelmi forgalomról csütörtökön közzétett részletes elemzés, amelyet a Központi Statisztikai Hivatal tett közzé. Eszerint az esztendő első hónapjában – a forgalmas karácsonyi bevásárlási időszak után – tovább fokozódott a lakossági fogyasztás bővülése, a boltokban 7,8 százalékkal fogyott több árucikk az előző év elejéhez képest.

Januárban a kiskereskedelmi üzletek forgalmának volumene a nyers és a naptárhatástól megtisztított adatok szerint egyaránt 7,8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit – jelentette tegnap második becslése alapján a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az adat 0,3 százalékponttal haladta meg a március elején kiadott első becslés számait, miután részletesen feldolgozták az értékesítés számait.

Noha a karácsonyi ünnepek után volt az ország, az év első hónapjában – hasonlóan 2017-hez – a tartós fogyasztási eszközök, iparcikkek kereskedelme volt jelentős: a nem élelmiszer jellegű termékek esetén 12,5 százalékos növekedést mértek a korábbi 11,6 százalék helyett.

Jól mutatja a lakosság megerősödött vásárlóerejét, a reál­bérek folyamatos növekedését, hogy a bútorok és a műszaki cikkek eladása 20,3 százalékkal, a számítástechnikai és egyéb iparcikkeké 9,2 százalékkal, az illatszereké pedig 16 százalékkal emelkedett januárban.

Jelentős értékesítési adatokat mutatott fel a használt cikkek piaca is: a tavalyinál 16,7 százalékkal fogyott több termék ezen a területen, míg az árucikkek széles körére kiterjedő és a kiskereskedelmi forgalomból 4,2 százalékkal részesedő csomagküldő és internetes kiskereskedelem volumene 24,7 százalékkal emelkedett.

Az élelmiszerek eladása is jól alakult az év elején. Az előzetes adatnál 0,1 százalékponttal magasabb, vagyis 4,5 százalékos volt a növekedés e termékkörben, míg az ital- és dohányáru-szaküzletek is 4,6 százalékkal több árut adtak el. A bevásárlásokhoz üzemanyagra is szükség volt: a számok alapján a benzinfogyasztás 8,1 százalékkal nőtt januárban.

A teljes hazai kiskereskedelem az első hónapban folyó áron 774,6 milliárd forintos forgalmat bonyolított.

Már 55 hónapja bővül a kiskereskedelmi forgalom – hívta fel a figyelmet Pomázi Gyula, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkára tegnap az M1 aktuális csatornán. Mint mondta, az év további részében is növekedésre számítanak minden területen, a pozitív várakozásokat többek között a hatéves bérmegállapodás alapozza meg, mivel általa a lakosságnak több pénze van. A másik tényező, hogy a foglalkoztatottak létszáma ugyancsak folyamatosan emelkedik, ma már 4,40-4,43 millióan dolgoznak Magyarországon.

Németh Dávid, a K&H Bank vezető elemzője korábban azt közölte: a lakossági fogyasztás növekedése, ezen belül a kiskereskedelemben látható fokozott kereslet egyelőre nem okozott inflációs nyomást, de ez a jövőben kockázatot jelent.

Kiemelte, hogy a belföldi szolgáltatásoknál látható az áremelkedés, míg a tartós fogyasztási cikkek ára a nagy kereslet és forgalombővülés ellenére nem növekedett, az importált infláció ugyanis alacsony szinten áll.