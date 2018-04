Régi nevén születik újjá a GE Lighting

A magyar gyökerű Tungsram több területen is fejleszt

Fejlesztésekkel teli évek állnak a hét elejétől ismét korábbi nevén működő Tungsram előtt. A magyar gyökerű vállalat megerősítené külföldi jelenlétét, itthon pedig innovációs központot hozna létre.

– Miután a szerződés hét eleji aláírását követően a General Electric (GE) Lighting magyarországi üzletága a Tungsram-csoporthoz került, az újonnan összeállt menedzsment elkezdheti a 120 éves márkanév erősítését – jelentette be Jörg Bauer, a csoport elnök-vezérigazgatója.

A cégvezető hozzátette, hogy a GE hasonló nemzetközi fényforrás érdekeltségeinek átvételéről is megállapodások születnek a közeljövőben. Ennek eredményeként egy több mint száz országban jelen lévő társaságcsoport került a korábban a GE vezető pozícióját betöltő Jörg Bauer tulajdonába. Az amerikai anyavállalat tavaly júniusban jelentette be, hogy értékesítené a profiljába immár kevéssé illeszkedő fényforrás üzletágat.

A GE egyébként éppen a Tungsram felvásárlásával kezdte meg magyarországi működését 1989-ben. A most továbbértékesített üzletág Jörg Bauer három hónappal ezelőtt alapított cégének leányvállalataihoz került, a vételár üzleti titok. A Tungsram jelenleg négyezernél több munkavállalót foglalkoztat, és idén biztosan nem tervez leépítéseket a vezetőség – közölte a cégvezető a Magyar Idők kérdésére.

Állami támogatást nem kért és nem kapott a cég, de együttműködik az Eximbankkal, hiszen a bevételének több mint 95 százaléka exportból származik. A tervek szerint az értékesítésből származó 90 milliárd forint tíz év alatt egymilliárd dollárra (250 milliárd forint) nőne, de már 5 év múlva stabil és nyereséges vállalatként működhet a Tungsram. Három évig nem lesz osztalékfizetés, a nyereséget visszaforgatják a cégbe.

Jörg Bauer elmondta azt is, hogy a társaság már most is mintegy ötszáz magyar kis- és középvállalattal működik együtt, de új kapcsolatokat is keres, akár külföldieket is.

A termékek lényegében professzionális, vagyis ipari felhasználásra készülnek, főként az épületvilágítás és az autó­gyártás területére. A Tungsram két versenytárssal osztozik, és közülük nem a legnagyobb, ám a versenyelőnyt az jelenti számára, hogy – mivel egy multiról leválva kisebb a többinél – a piaci változásokra gyorsan képes reagálni.

Az előkészületek már megkezdődtek a profilbővítés felé, vagyis a cég a világítástechnológia mellett más területeken is kihasználná az erőforrásait. Ehhez kapcsolódik az a terv is, hogy ismét egy innovációs központot hoznának létre az újpesti telephelyen, ebbe pedig egyetemeket is bevonnának. Ezenkívül folytatnák és fejlesztenék a GE Lighting által elkezdett duális képzéseket.

Jörg Bauer hangsúlyozta: a Tungsram márkanév továbbra is nagyon jól cseng a nemzetközi piacokon, Kelet-Közép-Európában, a Távol-Keleten, Észak-Afrikában. Erősíteni kell viszont ott, ahol a GE eddig saját márkanév alatt értékesített. Az ázsiai piac is jó lehetőségnek számít, noha a bevételnek csak 4 százaléka származik onnan.