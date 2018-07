Rábólintott a Költségvetési Tanács a büdzsére

A testület 2019-ben is az államadósság további csökkenésével számol

Megadta az előzetes hozzájárulását az egységes költségvetési törvényjavaslat zárószavazásához a Költségvetési Tanács. A testület szerint a hiánycél tartása érdekében továbbra is indokolt a fegyelmezett gazdálkodás, egyúttal kedvezően ítélik meg az államadósság alakulását, ami az eddig megszokottak alapján várhatóan jövőre is tovább mérséklődhet.

A Költségvetési Tanács (KT) megadta előzetes hozzájárulását a 2019-es költségvetés tervezetéhez, miután az Országgyűlés hétfőn 123 igen szavazattal, 49 nem ellenében elfogadta a jövő évi költségvetés összegző módosító javaslatát. A távirati iroda beszámolója szerint a KT megállapította, hogy az elfogadott előirányzat-változtatások azonos összeggel – 267,5 millió forinttal – növelik a bevételi és a kiadási főösszeget. Így a módosításokkal nem változott a pénzforgalmi hiány, és nem módosult az államháztartás uniós módszertan szerint számított hiánya sem.

Az Országgyűlés által támogatott módosítások összességében 30,3 milliárd forint kiadásnövekményt jelentenek, amelyek fedezetét a bevételek előirányzatának, ezen belül az áfa-, valamint a jövedékiadó-bevételek megemelésével és egyes kiadások előirányzatának csökkentésével teremtették meg.

A jelenlegi várakozások szerint az államadósság-mutató 2018 végére a bruttó hazai termék 72,9 százalékáról 70,3 százalékára csökken. A testület az adósságmutató várható csökkenését reálisnak és megalapozottnak, a várható makrogazdasági és költségvetési folyamatokkal összhangban lévőnek tartja. A KT továbbá kedvezőnek tartja, hogy az államadósság devizaaránya a 2011 végi 52 százalékról 2017 végére 26 százalékra csökkent, és várhatóan a következő években is tovább mérséklődik, az adósságfinanszírozás pedig elsősorban a belső megtakarításokra támaszkodik. Ennek következtében jelentősen csökkent az adósság külső hatásoknak való kitettsége.

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A KT az egységes költségvetési törvényjavaslat alapján is változatlanul úgy látja, hogy az államadósság-szabály akkor is teljesül, ha a gazdasági növekedés esetleg elmarad a tervezettől. A hiánycél, valamint a kitűzött adósságmutató teljesülése érdekében feltétel azonban, hogy a kormány 2019-ben is fegyelmezetten gazdálkodjon, és a makrogazdasági feltételek esetleges változása miatt bekövetkező kiadásnövekedést vagy bevételcsökkenést kezelje az elmúlt években megnövekedett mozgásterének lehetőségével élve – fogalmaztak.

A jövő évi költségvetésről az Ország­gyűlés pénteken tartja a zárószavazást.