Pillanatok alatt elkelnek a panelek a főváros peremkerületeiben

Az öt évvel ezelőttihez képest akár kétszer annyit érhet egy jobb lakótelepi otthon

Alig öt év alatt megkétszereződött a legtöbb budapesti lakótelepi lakás ára, a megyeszékhelyeken is előfordulnak 70-80 százalékos drágulások. A panellakások keresettségét bizonyítja, hogy most is a legkönnyebben eladható ingatlantípusnak számítanak.

Csökkent a panelek forgási ideje, ami arra utal, hogy az áruk miatt továbbra is nagyon keresettek a házgyári technológiával épült lakások. Az Otthon Centrum (OC) összegzése szerint az idén eddig értékesített panellakások átlagosan 66 nap, vagyis alig több mint két hónap alatt keltek el.

– Ahol magasabbak az átlagos ingatlanpiaci és ezen belül a panelárak, jellemzően ott érkezik lassabban vevő. Budapesten pél­dául a belső kerületekben értékesített panellakások átlagára elérte a 24,5 millió forintot, ezzel szemben a peremkerületekben átlagosan 20 milliót kell fizetni egy panelért. Azt látjuk, hogy a pesti peremkerületekben két hónapon belül elkelnek a panelek, viszont a drágább XIII. kerületben két és fél hónapig is elhúzódik az értékesítés – mondta lapunk érdeklődésére Soóki-Tóth Gábor, az OC elemzési vezetője.

Vidéken a város méretével arányosan csökken az értékesítési idő. Míg az 5–25 ezer lakosú városokban átlagosan több mint száz nap szükséges az értékesítéshez, a legalább ötvenezres lélekszámú városokban akár két hónap alatt elkelnek a panellakások.

– Az ingatlanpiaci forgalom a nagyobb városokban mindig élénkebb. A kisebb helységekben a többi lakáskategória is megfizethetőbb árú, ráadásul az oda költözők inkább a kertes házakat részesítik előnyben – magyarázta Soóki-Tóth Gábor, hozzátéve, hogy jóval könnyebben eladhatók a panelprogramban részt vett lakások.

A vevők között sokan vannak az első lakásukat megvásárlók, de vidéki egyetemek környékén vagy olyan iparosodott városokban, ahol sok a munkalehetőség, a befektetési célú vásárlás is jellemző.

Az OTP Ingatlanpont szerint a 2013-as mélypont óta a fővárosban több mint kétszeresére nőtt a lakótelepi lakások ára, és a vidéki nagyvárosokban is jelentősen emelkedtek az árak. A fővárosban két lakótelepen, a III. kerületi Pók utcaiban és a XI. kerületi Gazdagréten már 400 ezer, Budaörsön pedig 350 ezer forint fölé szöktek az átlagos négyzetmétárak. Ez az összeg Debrecen, Dunakeszi, Pécs, Veszprém, Gödöllő, Győr és Sopron legdrágább telepein is meghaladja a 300 ezer forintot.

Csak Miskolc, Kaposvár és Békéscsaba legnagyobb lakótelepein maradt 50 százalék alatti a drágulás, más nagyvárosokban akár a 80 százalékot is elérte az áremelkedés mértéke négy-öt év alatt.