Pénzügyminisztérium: egyes adóváltozások még idén hatályba lépnek

Még az idén hatályba lépnek egyes adóváltozások, például megszűnik a 75 százalékos különadó és emelkedik a cigaretta, illetve a fogyasztási dohány jövedéki adója – tájékoztatta az MTI-t a Pénzügyminisztérium csütörtökön az egyes adótörvények és más kapcsolódó törvények módosításairól, amelyek a bevándorlási különadóról szóló törvénnyel együtt a Magyar Közlönyben jelentek meg.

A közleményben rámutattak: a 2018. január 1-jétől megszerzett, a jogviszony megszüntetésével kapcsolatos jövedelmek után már nem kell 75 százalékos különadót fizetni.

Kiemelték: szeptember 1-jétől emelkedik a cigaretta és a fogyasztási dohány jövedéki adója. A tárca szerint a dobozonkénti átlagosan harminc forintos emeléssel sem éri el az ország az európai uniós minden tagállamra kötelező adóminimumot, ezért további emelésre van szükség (január 1-jétől és 2019. július 1-jétől).

A kisvállalati adót jövőre még több cég választhatja, ugyanis a bevételi értékhatár 500 millió forintról egymilliárdra emelkedik – ismertették. Ualtak arra is, hogy a rendelkezések már december 1-én hatályba lépnek annak érdekében, hogy a vállalkozások január 1-től a teljes évre választhassák a kivát.

Jelezték: az eddig párhuzamosan alkalmazandó vámigazgatási és eljárási bírság közül, az utóbbi augusztus 9-től megszűnik, szerepét a mulasztásos jellegű vámigazgatási bírság veszi át.

A PM felhívta a figyelmet arra, hogy augusztus 25-én hatályba lépnek a bevándorlási különadó szabályai, ezért azoknak a szervezeteknek, amelyeknek még nincs adószámuk, de bevándorlási különadó köteles tevékenységet folytatnak, be kell jelentkezniük a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál.

A Pénzügyminisztérium úgy fogalmazott, hogy jövőre is folytatódnak az adócsökkentések. Január 1-jétől – a friss tejek mellett – az UHT és az ESL tej áfája is a legalacsonyabb mértékű, öt százalékos lesz. Ezzel szerintük 20 milliárdot spórolhatnak a családok.

Az öregségi nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 százalék személyi-jövedelemadót kell fizetni – idézték fel. Az idősebb munkavállalók mentesülnek a 10 százalékos nyugdíjjáruléktól és a 4 százalékos természetbeni egészségbiztosítási járulékfizetéstől, továbbá a foglalkoztatójuk mentesül az e jogviszonyra őt terhelő szociális hozzájárulási adó fizetése alól. Jelenleg mintegy 70 ezren dolgoznak nyugdíj mellett, számuk a kedvező adószabályok miatt a tárca szerint jövőre megnőhet.

Mindezek mellett csökken a motorkerékpárok regisztrációs adója – említették meg a közleményben.

Megjegyezték: az online fizetések ösztönzése érdekében 20 ezer forintig minden lakossági átutalás mentesül az eddigi 0,3 százalékos pénzügyi tranzakciós illeték alól.

A minisztérium arra is kitért: az egyszerűsítés jegyében öt adófajta szűnik meg. A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75 százalékos különadó mellett (amely még idén megszűnik), január 1-jétől megszűnik a hitelintézeti különadó és a kulturális adó is – sorolták. A baleseti adó a biztosítási adóba, és az eho (egészségügyi hozzájárulás) pedig a szociális hozzájárulási adóba olvad, továbbá egyszerűsödik a cafetéria-rendszer is – tették hozzá.

A PM jelezte: jövőtől az Ügyfélkapuval rendelkező magánszemélyek az adóelőleg megállapításához szükséges nyilatkozataikat (például családi kedvezmény, első házasok kedvezménye, személyi kedvezmény) egy e célra létrehozott online felületen tehetik meg.

Az adóhatóság 2019-től az egyéni vállalkozók számára is elkészíti a bevallási tervezetet. Ezzel összefüggésben az egyéni vállalkozók bevallási határideje is az adóévet követő május 20-ára tolódik ki.