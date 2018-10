Pénzügyekben fontos a tudatosság

A kormányzati stratégia mellett a szakmai kezdeményezések is fontos szerepet töltenek be

A hazai fogyasztók pénzügyi tudatosságának hiányossága az elmúlt időszakban, különösen a nemzetközi válság alatt, a kapcsolódó devizahitelezési rémkorszakban sokakat elbizonytalanított és elbátortalanított. A nemzetközi viszonylatban is mérhető elmaradásunk lefaragása érdekében a meghirdetett kormánystratégia mellett több szakmai kezdeményezés is elindult. Köztük a PénzSztár versenyt idén már hatodik alkalommal hirdették meg a hazai és a határon túli középiskolásoknak.

A magyar lakosság pénzügyi fogyasztóként fontos szerepet tölt be a gazdaság működésében. Az éppen tíz esztendeje kirobbant válság rossz emléke, valamint a felmérések és a nemzetközi trendek is azt támasztják alá, hogy a hazai fogyasztók bizonytalanok, amit javarészt a pénzügyi ismeretek, illetve azok gyakorlati alkalmazásának hiánya okoz.

Ezt felismerve, a kormány 2017-től 2023-ig hétéves stratégiai programot fogalmazott meg a lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztésére. Az elkészült csomag gyakorlati megvalósítását kétéves cselekvési tervekre bontották. A cél: a magyar lakosság pénzügyi tudatosságát néhány éven belül a nemzetközi élvonal szintjére fejleszteni.

A stratégia kivitelezésében leginkább a pénzügyi tudatosság kialakításához kapcsolódó tantárgyak minél korábbi bevezetése hozhat látványos előrelépést, ám a szakmai kezdeményezések is sokat javíthatnak a jelenlegi helyzeten. Annál is inkább, mert egyikük-másikuk, így a Pénz­Sztár verseny, illetve annak megteremtői és szervezői is már jó néhány éve felismerték a pénzügyek közismereti oktatásának fontosságát.

A PénzSztár, a hazai és határon túli magyar középiskolák pénzügyi, gazdasági és vállalkozási versenye idén immár hatodik alkalommal startolt el október 11-én, több mint ötven hazai és határon túli magyar szervezet – köztük 12 egyetem – összefogásával, továbbá a Budapest Bank kiemelt és a CIG Pannónia Életbiztosító Nyrt. ezüst fokozatú támogatásával, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a Gazdasági Versenyhivatal szakmai partnerségével. A kezdeményezés fő célja, hogy felhívja a fiatalok figyelmét a pénzügyi műveltség fontosságára, játékos formában mérje tudásukat és tovább bővítse ismereteiket. A versenyeken a 2013-as indulás óta eddig több mint húszezer diák vett részt.

A 2018-as győzelem reményében összesen 1095 négyfős középiskolás csapat jelezte részvételi szándékát. Közülük 997 magyarországi, 61 erdélyi, 21 vajdasági és 16 felvidéki. A legtöbb, hetven csapat Borsod-Abaúj-Zemplén megyei, 69 csapat Csongrád megyéből, hatvan csapat pedig Bács-Kiskun megyéből regisztrált.

Az október 11-én és 25-én tartandó, kétfordulós internetes előselejtező eredménye alapján dől el, hogy a 19 hazai megyéből és Budapestről, illetve a határon túli magyarlakta területekről melyik öt-öt – összesen 115 – csapat kerül be a helyszíni fordulókba. A november 8-án, 23 helyszínen párhuzamosan megrendezendő selejtező eredménye alapján a száz hazai csapatból 35, míg a 15 határon túliból öt mehet tovább a november 22-i középdöntőbe.

A hazaiak közül a budapesti és a megyei győztesek, illetve rajtuk kívül hat régióból a további két, a Közép-Magyarország régióból pedig a további három legmagasabb pontszámot elért csapat jut tovább, míg a határon túliak közül a három helyszíni győztes és a további két legmagasabb pontszámot elért csapat. A középdöntő a hazai csapatoknak hét magyarországi régióban lesz, míg a határon túliaknak egy külön magyarországi helyszínen.

Innen a legjobb hét hazai és egy határon túli csapat kap meghívást a november 29-i budapesti elődöntőbe, majd közülük a legsikeresebb öt csapat mérkőzhet meg egymással december 13-án, a Magyar Nemzeti Múzeum dísztermében megrendezendő országos döntőben.

– Felgyorsult világunkban mind többen ismerik fel azt, hogy a felelős döntésekhez egyaránt szükség van pénzügyi tájékozottságra és az ismeretek gyakorlati alkalmazásának képességére. Éppen ezért elengedhetetlen, hogy a verseny során a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismeretek bővítése mellett a fiatalok segítséget kapjanak a pénzügyi attitűdjeik, magatartásuk formálásában is – vallja a PénzSztár versenyközpont vezetője, Kerekes György.

Kollár Kinga, a Gazdasági Versenyhivatal szóvivője szerint ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a fiatalok nagy része információit online szerzi, folyamatosan használja a közösségi oldalakat, fogyasztói magatartásuk azonban nem tudatos, és a pontos feltételek megismerése nélkül használják az online elérhető szolgáltatásokat. A hivatal az elmúlt években pont az ilyen jellegű, digitális szolgáltatásokra összpontosított, és talált is jogsértéseket több, nagy piaci szereplő tevékenységében. Ezért is hasznos minden, ami fejleszti a fiatalok fogyasztói tudatosságát.

A PénzSztár nyertes csapatának minden tagját a Budapest Bank százezer forinttal díjazza, míg a Befektetési Alapkezelők és Vagyonkezelők Magyarországi Szövetsége (BAMOSZ) egy-egy okostelefonnal jutalmazza. Ezek mellett a versenyzőkre további értékes nyeremények, illetve tudásalapú szakmai díjak – továbbképzések és tréningek – is várnak.

Az a három középiskola, ahonnan a legtöbb csapat megoldja az előselejtező két online tesztjét – az elért eredménytől függetlenül – különdíjban részesül. Nyereményük egy-egy oktatási szimulációs szoftverlicenc, amely további segítséget nyújthat nekik a pénzügyi, gazdasági és vállalkozási ismeretek elsajátításában.