Palkovics László: mától 115 új autóbusz közlekedik a magyar utakon

A Volánbusz Zrt. flottája 115 darab új típusú autóbusszal (100 Credo és 15 MAN Neoplan Tourliner) bővült 10 milliárd forint értékben, az autóbuszok 80 százaléka magyar gyártmány – jelentette be Palkovics László innovációs és technológiai miniszter pénteken Budapesten, sajtótájékoztatón.

A közösségi közlekedés fejlesztése érdekében a kormány célja a kényelmes, biztonságos, megfizethető, környezetkímélő és magyar autóbuszok közlekedtetése – tette hozzá a miniszter.

Palkovics László azt is bejelentette, hogy két éven belül Magyarországon is kiépül – amerikai mintára – az iskolabusz-hálózat rendszere. Az erről szóló előterjesztés hamarosan a kormány elé kerül.

A miniszter az új beszerzésekről megjegyezte, hogy a lépés illeszkedik az Innovációs és Technológiai Minisztérium buszstratégiájába, amelynek központi eleme a Magyarországon gyártott autóbuszok használata. Ezek az új autóbuszok – amelyek közül 100 darab Gödöllő és Vác elővárosaiban közlekedik majd – már környezetkímélő hajtásrendszerrel rendelkeznek.

Az ITM ezt a tendenciát a jövőben is erősíteni akarja, ezért a minisztérium arra törekszik, hogy a városi környezetben, illetve a városok közti közlekedésben is az euro6 dízelmotorral hajtott autóbuszok mellett egyre nagyobb számban jelenjenek meg a hibrid és a tisztán elektromos meghajtású járművek is – jelentette ki a miniszter.

Palkovics László elmondta, a megfelelően ütemezett közösségi közlekedés érdekében a menetrendeket össze kell hangolni, ezzel együtt pedig a minisztérium egy egységes jegyrendszer kialakításán is dolgozik.

A világban és az európai unióban látható minták alapján Magyarországon is úgy alakítják majd át a közösségi közlekedést, hogy a vasút kapja a fontosabb szerepet, az autóbuszos közlekedésnek pedig az lesz a feladata, hogy a vasúti fővonal rendszerébe szállítsa az utasokat. Az autóbuszok ott biztosítják majd a közösségi közlekedést, ahol a vasút nem elérhető.

Dávid Ilona, a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója hozzátette: a már forgalomba került 115 autóbusszal együtt a következő időszakban összesen 201 modern jármű áll forgalomba. A teljes flotta beszerzési értéke meghaladta a 17 milliárd forintot.

Dávid Ilona a részletekről ismertette, hogy a Volkswagen Group által szállított 31 darab emelt komfortfokozatú MAN Neoplan Tourliner buszok közül 16 darab a Dél-dunántúli, az Északnyugat-magyarországi és a Középkelet-magyarországi Közlekedési Központok flottáiban jelenik majd meg. A fennmaradó 15 darab pedig a Volánbusz Zrt. állományába kerül, és a főváros, valamint Salgótarján, Makó, Zalaegerszeg, Siklós, Gyula, Mohács és Harkány között biztosítja a kapcsolatot.

A Kravtex-Kühne csoporttól 120 darab Credo autóbusz érkezik, ezek közül 100 darab a Volánbusz Zrt.-hez, 20 darab pedig a Dél-alföldi Közlekedési Központ flottájába kerül.

Az ITK Holding jövő év első felében szállít majd 50 darab Mercedes-Benz Conecto típusú autóbuszt, amelyek a regionális közlekedési központok állományában állnak majd forgalomba.

Ez a nagymértékű autóbusz beszerzés is azt bizonyítja, hogy a kormány, a tulajdonosi jogokat gyakorló, illetve szakmai felügyeletet ellátó minisztériumok, a busztársaságok és a járműgyártók is elkötelezettek a közösségi közlekedés színvonalának folyamatos javítása mellett – fogalmazott a Volánbusz Zrt. elnök-vezérigazgatója.