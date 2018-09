Ott is lehet permetezni, ahol eddig tilos volt

Nem kapnak büntetést és a nekik járó zöldítési támogatást is megkaphatják azok a gazdák, akik a tilalom ellenére permetezéssel vagy más módon védekeznek a túlszaporodott kártevők ellen. A vis maior helyzetet ugyanakkor minden esetben jelezni kell a kincstár felé.

Vis maior helyzetre hivatkozva mentesülhetnek a növényvédő szer használati tilalma alól a termelők. Az Európai Bizottság rendeletének módosítása értelmében 2018-tól azokon az úgynevezett ökológiai jelentőségű területeken, amelyek után a termelő zöldítési támogatást vesz igénybe, tilos a növényvédő szerek használata. Ez a szabály az ökológiai jelentőségű másodvetésekre is érvényes.

Az Agrárminisztérium tájékoztatása szerint az idén ugyanakkor számos helyen olyannyira elszaporodtak a károkozók, ami már a szomszédos termőterület növényeit is veszélyezteti. Egy uniós iránymutatás szerint a tagállamok ezeket vis maior eseményként ismerhetik el, így engedélyt adhatnak az érintett táblákat művelő gazdáknak a kártevők elleni védekezésre. Ebben az esetben sem büntetéssel, sem szankcióval nem sújtható a termelő, a szabályok alapján pedig úgy kell tekinteni, hogy a bejelentett ökológiai jelentőségű területre előírt kötelezettség teljesült, így a támogatást is megkaphatja az érintett.

A kártevők elszaporodását minden esetben be kell jelenteni az illetékes növény- és talajvédelmi hatáskörben eljáró járási hivatalnak, a hatóság ezt követően határozatban rendeli el a kötelező növényvédelmi beavatkozást. Ez lehet permetezés vagy azonnali megsemmisítés, visszaforgatás is. Ezt követően a gazdának a vis maior eseményt is be kell jelentenie, amit a Magyar Államkincstár honlapján keresztül tehet meg.

A tárca jelezte: fontos, hogy a bejelentést az esemény bekövetkezésétől számított 21 napon belül meg kell tenni. A gazdának fel kell tüntetnie az ügyfél-azonosítási ­adatait, az eseményre vonatkozó adatokat, annak bekövetkezésének helyét, időpontját, leírását és következményeinek megjelölését, az érintett terület adatait. Továbbá minden esetben meg kell adni, hogy a mezőgazdasági termelő mely támogatási feltételnek nem tudott megfelelni.