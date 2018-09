Ötletekben gazdag kezdő vállalkozásokat keresnek

Közösségi irodát, jó tanácsokat és nemzetközi kapcsolatrendszert kapnak

Újabb startupokkal bővülhet hamarosan a Start it @K&H inkubációs program. Az egyszerre tíznél is több csapatot legalább fél évig felkészítő vállalkozáskeltetőbe a hónap végéig jelentkezhetnek azok a startupok, amelyek már rendelkeznek az innovatív ötletük prototípusával, és a vállalkozó kedvű társak is megvannak, csak azt nem tudják, hogyan lépjenek a nemzetközi piacra.

Ismét bővíti startupjainak csapatát a Start it @K&H program, amely egyidejűleg több mint tíz csapatot tud legalább fél évig felkészíteni. Teszi mindezt a legnagyobb belvárosi irodaterületet biztosító inkubátorként.

– Sok ember ébred arra, hogy van egy korszakalkotó ötlete, ám teljesen más képességek szükségesek az ötlet kitalálásához, mint a megvalósításhoz. Több mint harmincéves nagyvállalati tapasztalattal a hátunk mögött jól látjuk, hogy milyen fázisai vannak, milyen üzleti tudás és kapcsolati tőke kell egy sikeres vállalkozás megvalósulásához. Az ingyenes vállalkozói infra-struktúra mellett ezért folyamatos képzést, szakmai rendezvényeket, hozzáértő iparági mentorokat és nemzetközi kapcsolatrendszert kínálunk a startupok igényeihez igazodóan, velük együtt gondolkodva – mondta el a lapunknak küldött tájékoztató szerint Németh Balázs, a K&H változáskezelés divíziójának vezetője, a Start it @K&H inkubátorprogram vezetője.

– Míg más vállalati alapítású inkubátorok jellemzően az adott iparágon belül fogadnak startupokat, addig a Start it @K&H program iparágfüggetlen. Ennek köszönhetően igen széles skálán mozog a startupport-­fóliónk, ami egy rendkívül inspiráló légkört teremt a kreatív alkotócsapatok üzletileg is sikeres kiteljesedéséhez. Hazai és nemzetközi tapasztalataink alapján úgy látjuk, hogy jelenleg négy területen tudjuk leginkább segíteni a startupok fejlődését, ez pedig az FMCG-szektor, amely a napi fogyasztási cikkek kereskedelmével foglalkozik, az informatika és a blokklánc-technológia területe, valamint a társadalmi vállalkozások – emelte ki Németh Balázs.

Az inkubátorba szeptember 20-ig lehet jelentkezni, ám érdemes már előtte is felvenni a kapcsolatot, mert szeptember 11-én személyesen is lehetőség lesz találkozni és megismerni a már bent működő startupokat és az őket támogató mentorokat is.

A Start it @K&H istállójában már jelenleg is számos ígéretes startup található. A DynamO Pricing egy mesterséges intelligencia alapú, automatizált árazórendszert fejlesztett, amelyet első körben a mozijegybevételek optimalizálására fejlesztenek. A Cogito megosztott tanulási platformján az egyetemi hallgatók közösen készítenek jegyzeteket, amelyeket a tanárok is elérhetnek. A Cogito célja, hogy személyre szabott oktatási mediátorként szolgáljon a hallgatók és a tanárok között.

A UniPie alkalmazás az egyetemi könyvtárak és jegyzetek tartalmát alakítja át és gyűjti össze digitális, könnyen kereshető és értékelhető, előfizethető tudássá. A Frida az ételérzékenységgel küzdőknek kínál közvetett segítséget minősítési rendszerével, ami segít azonosítani a megbízható éttermeket és alapanyag-beszállítókat. A Mindenkiboltja.hu egy intelligens bevásárlókosár-összehasonlító felület. A vásárló összeállítja a heti vagy havi nagybevásárlását, amiről a rendszer megmondja, hogy összességében melyik online áruházban a legolcsóbb.

A DigID.ME egy digitális személyazonosító megoldást dolgozott ki. Az EVA Vision (Extended Visual Assistant) egy olyan, mobiltelefonhoz csatlakoztatható okos szemüveg, amely vakok és gyengénlátók számára készült a városban történő navigációhoz. A Poizo csapata pedig egy úgynevezett „smart mobil infrafűtőtest” elkészítésén dolgozik. A készülék hat különböző mikroklímát képes létrehozni egy helyiségen belül, továbbá okosotthon-rendszerekkel is összeköthető.