Öt évet is kaphat csődbűncselekmény miatt a közép-dunántúli vállalkozó

Öt év börtönt is kaphat az a közép-dunántúli vállalkozó, aki különböző trükkökkel próbálta kimenteni vagyonát csőd szélén álló cégéből, a társaság ellen csődbűncselekmény miatt indult eljárás – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) szerdán az MTI-vel.

Az épületgépészeti áruk kereskedelmével foglalkozó vállalkozás felhalmozott adósságait, köztük nagy összegű bankhitelét sem tudta törleszteni, így a bíróság fizetésképtelenség miatt elrendelte a felszámolását. A vállalkozó azonban a hitelezők kifizetése helyett megpróbálta kimenteni vagyonát a cégből, a hitel fedezetéül szolgáló ingatlanjait bérbe adta, árukészletét és a tulajdonában álló radiátorgyártó gépsort pedig saját érdekeltségi körében értékesítette.

A cég ellen folyó nyomozás során a NAV Közép-dunántúli Bűnügyi Igazgatósága összesen 29 helyszínen tartott házkutatást, az országos akcióban részt vevő 54 pénzügyi nyomozó könyvelési iratokat, informatikai adatokat foglalt le, egy gyanúsítottat és több tanút is kihallgattak. A nyomozók munkáját IT szakemberek és revizorok is segítették, míg a NAV járőrei az egyes helyszínek biztosításában vettek részt – írták.

A közlemény szerint az akcióban a jogtalanul eladott, mintegy 900 millió forint értékű gyártósort a NAV lefoglalta, annak értéke a hitelezők követelésének egy részét fedezi. A hitelezői igények összesítése még nem ért véget – tette hozzá közleményében a NAV.