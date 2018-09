Öt év, ötvenötezer hitelper

Megcsappant a perlekedési kedv, fogynak a bírósági eljárások

Idén fél év alatt megközelítőleg ötezer új hitelper vette kezdetét az országban – tudta meg a Magyar Idők az Országos Bírósági Hivataltól. Bár az érték nem tűnik alacsonynak, mégis elmarad a korábbi évek ügydömpingjétől. A hazai bíróságok folyamatosan zárják le a kölcsönök kétes pontjai miatt indult eljárásokat, jelenleg nagyjából négyezer ilyen per fut a hazai ítélkező fórumok előtt.

Lankadni látszik azoknak a banki ügyfeleknek a pereskedési kedve, akik annak idején devizahitelt vagy utóbb kétséget ébresztő forintkölcsönt vettek fel – ez derül ki az Országos Bírósági Hivatal (OBH) legfrissebb összesítéséből. Mindez ugyanakkor messze nem jelenti azt, hogy ne indultak volna idén is százával perek a korábbi banki szerződések sérelmesnek tartott passzusai miatt.

Összeállításában az OBH áttekintette a vitatott kölcsönmegállapodások miatt megindított ügyek elmúlt öt esztendejét. A hazai ítélkezés 2013 vége óta figyeli külön is azoknak az eljárásoknak a mennyiségét, amelyeket a devizahitel- és más szerződések érvénytelenségének kimondásáért kezdeményeznek a kölcsönfelvevők. A bírósági hivatal kimutatása szerint 2013 utolsó két hónapjában hatszáz, ezután 2014 egészében ötezer körül mozgott az ilyen ügyek száma, 2015-ben viszont már tizenegyezer hitelpert jegyeztek fel, egy évvel később pedig újabb 19 ezret.

Ezt követően, 2017-ben nagyjából 15 ezer ügy érkezett az első- és a másodfokú ítélkező fórumokra, de az idén sem szakadt vége a perfolyamnak: 2018 első felében megközelítőleg ötezer eljárást regisztráltak. Nem egész öt év leforgása alatt tehát nagyjából 55 ezer alkalommal keresték meg az ország valamely bíróságát az érintettek a sérelmesnek gondolt hitelszerződések miatt.

Érdemes az utóbbi hónapok ügyszámaira külön is kitérni. Először is azt emelték ki az OBH-nál, hogy 2017 utolsó heteiben dömpingszerűen érkeztek a devizahiteles ügyek. Az adatok szerint 2017. december 16. és 2017. december 31. között 750 ügyet jegyeztek fel, s csak az év utolsó napján több mint ötven per futott be. A magas értékeket az OBH szerint az magyarázza, hogy január elsején új eljárási szabályok léptek életbe, és sokan még inkább a régi, jól ismert rendelkezések alapján szerették volna megindítani a pert.

A 2018-as eljárásokra térve az OBH-ban azt jegyezték meg, hogy az idei értékek alacsonyabbak, mint a tavalyiak voltak, az ügyérkezési szám hónapról hónapra csökkent, amiből azt a következtetést lehet leszűrni, hogy bíróságokon egyre kevesebb a hitelper. Mindehhez hozzátehető a folyamatban lévő eljárások mennyiségének alakulása: míg 2018 első napjaiban hétezer körül mozgott a folyó ügyek száma, addig márciusra már hatezernél is kevesebb kölcsönügyi per futott, áprilisban ötezresnél kisebb volt az ügycsoport, az év közepén pedig 4200 eljárást tartottak nyilván. Az mindezzel együtt is figyelemre méltó, hogy a folyamatban lévő ügyek több mint fele a központi régió bíróságai­hoz tartozott.