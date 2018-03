Összefogással javítható a haltermelés helyzete

A kormányzati szereplők, az országos érdekképviseletek, valamint a civilek összefogásával és egyetértésével érhetők el eredmények a halágazatban – jelentette ki tegnap Udvari Zsolt, a Földművelésügyi Minisztérium (FM) horgászati és halgazdálkodási főosztályának vezetője.

A szakember szerint a szaktárca javasolni fogja a parlamentnek, hogy március 20-át nyilvánítsák hivatalosan is a halak napjának. Lengyel Péter, az FM horgászati és halgazdálkodási főosztályvezető-helyettese arról beszélt, hogy több kormányzati törekvés szolgálja a haltermékek minőségének javítását. Példaként említette a január elsejétől hatályos áfacsökkentést, a nagyobb vízkedvezmények bevezetését, illetve a kompenzációs támogatásokat.

Emellett fontosnak tartja a halfogyasztást népszerűsítő rendezvények, halfőző versenyek és kóstoltatások szervezését, kiadványok megjelenését is.

A haltermékeket a közétkeztetésbe is be kellene vonni. Németh István, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet elnöke kiemelte, hogy a szervezésükben, valamint az ágazatban és az ágazatért tevékenykedő szakmai szervezetek közreműködésével megvalósuló központi rendezvény célja is épp a halak további népszerűsítése volt.

A hazai pia­con bőven van még tere a fogyasztás bővítésének, az egy főre jutó éves elfogyasztott halmennyiség ugyanis Magyarországon alig több, mint öt kilogramm. A tervek szerint a jövőben a halak népszerűségét növelheti a minőségi termékek megkülönböztetését célzó Minőségi magyar hal tanúsító védjegy is.