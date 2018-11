Országszerte nőtt az átadott új lakások száma

A vidék utoléri Budapestet, a községekben az idei első három negyedévben majdnem 50 százalékkal több lakást adtak át, mint egy évvel korábban a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint – mondta az Építési Vállalkozók Országos Szakszövetségének elnöke (ÉVOSZ) az M1 aktuális csatornán szerdán.

Koji László emlékezetett: 2018 első kilenc hónapjában 10 ezer lakást adtak át, ez 28 százalékos növekedés a tavalyi év azonos hónapjaihoz képest.

Elmondta: az építőipar fellendüléséhez nagyban hozzájárult a családi otthonteremtési kedvezmény (csok) és az 5 százalékos kedvezményes áfa. Az építések finanszírozása is könnyebb, mint pár évvel ezelőtt, hiszen a kereskedelmi bankok 3-5 százalék közötti forint alapú, fix kamatozású, hosszú kifutású hitelkonstrukciókban nyújtanak kölcsönt a lakosoknak – közölte.

Kiemelte: a jövőben a forgalmi adó visszaigénylésére is lesz lehetőség, ha a kormány elfogadja a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara kompenzációs csomagjában foglaltakat.

Megemlítette, hogy az ÉVOSZ folyamatos konzultációt folytat a Pénzügyminisztériummal a 2020 január elsejétől hatályba lépő összes építkezési feltételről.

A Pénzügyminisztérium szerdán jelentette be, hogy a kormány javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek arról, hogy 2023. december 31-ig továbbra is a kedvezményes, 5 százalékos áfakulcs legyen alkalmazható az új lakóingatlanok értékesítésére, amennyiben azok 2018. november 1-én végleges építési engedéllyel rendelkeztek, vagy – a 300 négyzetméter alatti lakóingatlanok esetében – az építésüket addig bejelentették.