Orbán Viktor: A vak is látja, hogy Magyarország fejlődik!

A jövőben a mi térségünk lesz Európa gazdasági motorja

„Beruházások és fejlesztések csak olyan országban vannak, amely biztonságos, amelynek biztonságos a jogrendszere, amelyben kiszámítható politikai viszonyok vannak, ahol nem rángatják a kormányrudat jobbra-balra. Fontos döntés előtt áll az ország” – mondta Orbán Viktor tegnap Tiszaújvárosban a Mol-csoport és a japán JSR Corporation szintetikus gumit gyártó üzemének ünnepélyes avatásán.

„Magyarországon nem lesz bevándorlás, hazánk nem lesz bevándorlóország, nem lesznek terrorcselekmények, ezért továbbra is jöhetnek a nagybefektetők külföldről is, és a magyar nagybefektetőket is a fejlesztéseik folytatására biztatják” – mondta tegnap Orbán Viktor Tiszaújvárosban a Mol-csoport és a japán JSR Corporation szintetikus gumit gyártó üzemének ünnepélyes avatásán.

Hangsúlyozta: ha bizalmat kapnak az áprilisi választáson, a következő ciklusban is minden évben meglesz a négyszázalékos gazdasági növekedés. Mint mondta, a választási kampány ellenére sem vonja kétségbe senki, hogy Magyarország fejlődött az elmúlt években, és a fejlődés folyamatos. Úgy fogalmazott: a jövőt magyar nyelven írják Közép-Európában.

A Mol Petrolkémia Zrt. és a japán JSR Corporation tiszaújvárosi szintetikusgumi-gyárának átadását ipartörténelmi eseménynek nevezte. Szavai szerint nemzeti nézőpontból a Mol beruházásai a legfontosabbak.

– Nemcsak üzleti, hanem érzelmi kötődést is jelent ez a beruházás, hiszen magyar emberek munkáját látjuk benne. A Mol hosszú menetelésbe kezdett, ami reményeink szerint sikeres vegyipari eredményt hoz – utalt a miniszterelnök a vállalatcsoport 2030-ig tartó stratégiájára, amely tartalmazza azt a célt is, hogy a következő évtized végéig 1300 milliárd forintot fektet be a petrolkémiába. Ez több, mint a Mercedes és az Audi magyarországi beruházásai együttvéve.

A JSR Corporaion és a Mol vegyes vállalatában, a JSR Mol Synthetic Rubber Zrt.-ben 51 százalékot a japán, 49 százalékot a magyar vállalat birtokol. A beruházás a vegyes vállalat mintegy 100 millárd forintos befektetése. Az állam 12 milliárd forint fejlesztési adókedvezményt biztosított a projekthez, ami az üzembe helyezést követő 12 évben érvényesíthető.

Orbán Viktor hangsúlyozta, hogy a Mol-csoport továbbra is számíthat a magyar államra. A miniszterelnök szólt arról is, hogy a japán cégek Magyarországon 25 ezer embernek adnak munkát. Emlékeztetett: amikor a rendszerváltás után a magyar ipar a legnehezebb időszakában volt, Japán volt az első partner, amely beruházásokat ajánlott fel és segített talpra állítani a szektort.

A Mol Magyarországon nyolcezer embernek ad munkát, az államkassza fontos befizetője (2017-ben 20 milliárd forint érkezett a cégtől), miközben Közép-Európa meghatározó vállalatcsoportja, ráadásul a Mol nélkül nincs energiabiztonság az országban. Ez Orbán Viktor szerint azért is fontos, mert a jövőben a mi térségünk lesz Európa gazdasági motorja. – Ilyennek szeretnénk látni az egész gazdaságot: nagynak, sikeresnek és magyarnak – jelentette ki a kormányfő.

A miniszterelnök felidézte azokat a tárgyalásokat, amelyek eredményeként a kormánynak sikerült visszaszereznie az orosz vevőtől a Mol részvényeinek mintegy 20 százalékát.

– Ezért a döntésünkért kaptunk az ellenzéktől hideget-meleget, de az idő minket igazolt, hiszen ha akkor nem vásároljuk vissza ezt a részvénycsomagot, akkor ma nem állnánk itt – hangsúlyozta, kiemelve, hogy ha csak kínkeservesen lehet visszaszerezni valamit, amit korábban eladtak, az azt jelzi, hogy hiba volt eladni.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója emlékeztetett arra, hogy a szintetikus gumi gyártásához szükséges egyik alapanyagot, a butadiént előállító üzem már 2015 óta termel. A szintetikus gumit világszerte széles skálán használják fel, de a Mol üzeméből kikerülő évi 60 ezer tonna termék alapvetően gumiabroncsok (évi 50 millió darab) alkotóelemeként kerül a piacra.

Hernádi kiemelte: a tegnap átadott üzemhez mérhető csak Thaiföldön van még egy, Tiszaújvárosba japán csúcstechnológia érkezett. Az átadást követő finomhangolások után nyáron indul a tesztüzem, ősztől pedig a termelés. Az üzemeltetéshez szükséges 160 szakember többségét már felvették.