Optimistán kezdődik az ősz

Átlagon felül alakult augusztusban a magyar vállalati bizalmi mutató

Jó hangulatban vágnak neki a hazai vállalatok az idei ősznek, a legújabb bizalmi mutató alapján az elmúlt évekhez mérten is jóval nagyobb a cégek optimizmusa az augusztusi mérés szerint. Idén eddig végig kedvezően alakultak a folyamatok, mind a termelésben, mind az új rendelések állományában kedvező kilátásokról számoltak be a válaszadók, és pezsegnek a külpiacok is.

– A vállalati bizalmat mérő beszerzésimenedzser-index (BMI) augusztusi értéke 56,2 pont, ami felülmúlja a korábbi augusztusok hosszú távú, 52,9 pontos átlagát, csakúgy, mint az elmúlt három év 53,7-es átlagát is – közölte hétfőn a felmérést készítő Magyar Logisztikai, Beszerzési és Készletezési Társaság (MLBKT). Az év első felében a trend végig kedvező képet mutatott, és úgy tűnik, ez folytatódik 2018 második felében is. Az ütem gyorsult, és az év eleji értékekhez áll inkább közelebb. A mostani index magasabb a júliusi 53,3 pontos szintnél, egyben a harmadik valaha mért legmagasabb augusztusi érték.

Az MLBKT közlése szerint a termelési mennyiség indexe nőtt júliusi értékéhez képest, immár harminchatodik alkalommal emelkedve a megelőző hónaphoz viszonyítva. A válaszadók szerint az új rendelések indexe szintúgy erősödött, a mostani érték átlag felettinek tekinthető. Ugyancsak kedvező válaszok érkeztek a külpiacokat illetően. Az importindex értéke növekedett júliushoz képest, ez harmincnyolc hónapja folyamatosan az import mennyiségének növekedését jelzi az előző hónaphoz képest.

– Az exportindex esetében hasonló folyamatról beszélhetünk, ez is növekedett az előző hónaphoz képest – közölte az MLBKT. Ami nehézséget jelentett, hogy hiány volt több termékből, például acélból, alumíniumból, csirkecombból, csirkemellfiléből, elektronikai komponensekből, fa alapanyagból, valamint a szállítási kapacitás sem volt megfelelő.

Érdekes eltérés, hogy az Európai Bizottság által készített ESI vállalati bizalmi mutatóban júliusban Magyarországon a korábbihoz képest nagyobb esés olvasható ki. A júliusi 124,6 pontot követően augusztusban 119,7 pontra mérséklődött a mutató. Ez egyben azt is jelenti, hogy ha kevéssel is, de Magyarország a tartós első helyéről a másodikra csúszott vissza Málta 120,7 pontja mögé az Európai Unió egészét nézve, egyúttal a magyar pontszám továbbra is jóval magasabb, mint a 112,3 pontos uniós átlag.

A közép-európai térségben ezzel együtt is változatlanul a magyar adat a legmagasabb, a visegrádi országok mindegyikében 110 pont alatt maradt múlt hónapban az ESI-mutató.