Októberben kiemelkedően nőtt a belföldi turizmus

Kiemelkedő mértékben nőtt a belföldi turizmus októberben: az előző év azonos időszakához képest 9,6 százalékkal nőtt a magyar vendégek száma, ami így meghaladta az 530 ezret – mondta Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) vezérigazgatója az MTI-nek csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) legfrissebb adataira reagálva.

A KSH csütörtöki közlése szerint októberben 5,4 százalékkal nőtt a szálláshelyek vendégforgalma, a külföldi vendégek által eltöltött éjszakák száma 1,8 százalékkal, a belföldi vendégek által eltöltötteké 9,4 százalékkal haladta meg a tavaly októberit.

Az MTÜ vezérigazgatója hozzátette, a belföldi turizmus növekedése is azt támasztja alá, hogy a magyar gazdaság stabilan jól teljesít.

Magyarországon októberben – a magyar és a külföldi vendégek számát összeadva – 1 millió turista volt, ami az egy évvel korábbi adathoz képest 8 százalékos növekedést mutat. Az év első 10 hónapjában a bel- és külföldi vendégek száma együtt megközelítette a 11 milliót – mondta Guller Zoltán.

Szólt arról is, hogy az Amerikai Egyesült Államokból 30 százalékkal, Kínából 15 százalékkal több turista érkezett, mint tavaly októberben. Az amerikai turisták számának növekedése annak köszönhető, hogy Budapest közvetlen repülőjárattal New York és Chicago mellett már Philadelphiából is elérhető.

Guller Zoltán kiemelte, hogy az év első tíz hónapjában Magyarországon a turizmus jobban teljesített, mint Csehországban és Ausztriában. Január-októberben a tavaly azonos időszakival összehasonlítva 4 százalékkal nőtt a vendégéjszakák száma, 5,5 százalékkal több vendég érkezett az országba és közel 10 százalékkal magasabb lett a szálláshelyek árbevétele.