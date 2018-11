Okostelefonos kárbejelentés jöhet januárban

Januárban indul a Magyar Biztosítók Szövetsége e-kárbejelentő applikációja. Az alkalmazáson a szövetség a gépjárműpiacon érintett tagbiztosítóival közösen azon dolgozik, hogy az eddigi papíralapú nyomtatvány, a „kék-sárga” néven ismert baleseti bejelentő mellett lehetőség legyen az egyszerűbb, gyorsabb ügyintézésre. Az új digitális megoldás összhangban áll az MNB biztosítókra vonatkozó tízéves jövőképével is, bár egyes cégek már most is lehetőséget adnak ügyfeleiknek digitális kárbejelentő csatorna igénybevételére.

A bejelentés során a rendszer e-mailben is küld értesítést minden érintettnek. A biztosítók ezután belső folyamataiknak megfelelően felveszik a kapcsolatot a bejelentőkkel, illetve tájékoztatják az ügyfelet, hogy megérkezett a bejelentés. A fiatalabb generáció részéről is elvárás, hogy a biztosítók digitalizáljanak. Egy idei felmérés szerint a 18–34 évesek mintegy 62 százaléka kifejezetten örülne, ha személyre szabottabb szolgáltatást és árazást nyújtanának a biztosítók.