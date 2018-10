Okosszemüveggel segítik a gépszerelők munkáját

A mixed reality, azaz a „szakmai mindentudás" megjelenik az iparban

Már szakértelmet is lehet pótolni viselhető IT-eszközökkel: a Leadec járműipari cég által kifejlesztett mixed reality szemüveggel gyorsabb és hatékonyabb az autógyárak gépsorainak, elektromos hálózatainak a karbantartása. A magyarországi gyárak stratégiai partnere, az üzemeltetésért felelős szolgáltató hazai leánycégének a vezetője beszélt a Magyar Időknek az autógyártás virtuális és kéz­zelfogható valóságáról.

Egy nemzetközi IT-vállalatnak is becsületére válna, amit most egy autóipari cég valósított meg: a Leadec az Automotiv 2018 rendezvényen bemutatta a mixed reality nevű, „karbantartószakember-felokosító” szemüvegét. Módunkban állt kipróbálni az eszközt: a használója egyszerre látja a körülötte lévő tárgyi valóságot, valamint egy virtuális teret is, amelyben képernyőrészletek, adatok, szöveges üzenetek és háromdimenziós tárgyak is lehetnek.

A kétféle teret összeköti, hogy a szemüveg mögött álló adatbázis milliméter pontosan ismeri a helyszín morfológiáját, és mindent tud a benne lévő tárgyakról, például gépekről, berendezésekről. Az én szemüvegem éppen egy Kuka típusú, egykarú robotot kínált fel, amelyet a virtuális térben magam mellé tehettem, akár körül is járhattam. Ha én Kuka-szerelő lennék, nagy segítséget jelentene, hogy a valódi munkadarab mellett megnézhetném egy 3D-s modellen, hol vannak benne az áramkörök, csavarok.

A fejlesztés előnye, hogy mindazt a szaktudást, amely rendelkezésre áll az adott eszközről az adatbázisban, a szerelő munka közben előhívhatja. Ráadásul az eszköz szabadon hagyja mind a két kezet: a szoftver kezeléséhez nem kell billentyűket vagy képernyőt nyomkodni, a kézmozdulatokat a szemüveg kamerája érzékeli, és így vezényelheti a Windows megszokott kezelőeszközeit. (Ebben különbözik többek között a kereskedelemben kapható mixed reality eszközöktől.)

Az adatszemüveg megkönnyíti a komplex gyári berendezések és alkalmazásaik karbantartását. A stuttgarti egyetemmel közösen kifejlesztett eljárás munkaerőt, időt és költséget takarít meg a gyártás folyamatosságának fenntartása érdekében. A mixed reality szemüveget a Leadec már teszteli németországi központjában, és hamarosan a magyar leányvállalatnál is használni fogják – mondta el lapunk kérdésére Dákai Ferenc, a Leadec Kft. ügyvezető igazgatója.

A cég hazánkban a német autógyártók üzemeinek a működtetéséért felel: az a dolguk, hogy a nagynevű márkák előállítóinak csak az autókkal kelljen foglalkozniuk. Ezért aztán tevékenységük rendkívül szerteágazó: az épületek hűtése-fűtése, világítása, a gépek beszerelése, karbantartása ugyanúgy a feladatuk, mint a különféle üzemanyagok, kenőanyagok, ipari gázok folyamatos utánpótlása.

A társaság már 25 éve gondoskodik a magyar járműipar zavartalan körülményeinek biztosításáról. Dákai Ferenc elmondta, hogy a társaság a magyar GDP 10 százalékát előállító járműipar kulcsfontosságú gyárainak üzemeltetését és a gyártás folyamatban tartását végzi. A Leadec Kft. árbevétele öt év alatt 40 százalékkal növekedett, 2017-ben mintegy 7,5 mil­liárd forint volt. Magyarország legjelentősebb autógyáraiban 580 szakemberük robotok és megmunkálóközpontok telepítésén működik közre, speciá­lis igények szerint készít villamos vezérlőszekrényeket.

A társaság gyártja egyebek között az autók előállításakor szükséges, nagy teherbírású darupályákat és acélszerkezeteket, logisztikai szállítóberendezéseket. A szolgáltatások közé tartozik az adatátviteli berendezések elektromos installációja és a gyártócsarnokok épületvillamossága. A győri, kecskeméti, szentgotthárdi, szombathelyi és miskolci telephelyeken dolgozó szakembereik végzik a gyártósorok szigorú előírásoknak megfelelő műszaki takarítását.

A Leadec vállalat a nemzetközi autó- és gyáripar stratégiai partnere és vezető technikai szolgáltatója. A stuttgarti központú vállalat világszerte csaknem 20 ezer munkavállalót foglalkoztat, és 2017-ben 900 millió euró árbevételt ért el. A Leadec több mint 50 éve támogatja a gyártás teljes értékteremtési láncát. Szolgáltatóként kétszáznál is több telephelyen, gyakran közvetlenül a megbízói létesítményeiben és üzemeiben tevékenykedik.