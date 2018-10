Okosfejlesztéseket bemutató útikalauzt készül a magyar településeknek

Okosfejlesztéseket bemutató „útikalauzt” készít az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a hazai települések döntéshozóinak. A tárca célja, hogy támogassa a hazai okostelepülések létrejöttét és segítse fenntarthatóvá tenni életüket.

Az ITM MTI-hez eljuttatott közleményében az áll: olyan útmutató kidolgozása a cél, amely a települések fejlesztéseinek és életvitelének fenntartható eszköztárát mutatja be. A kalauzban a többi közt arról olvashatnak majd, hogy a települések milyen korszerű, innovatív és fenntartható technológiákkal növelhetik gazdasági hatékonyságukat, hogyan vonhatják be fejlesztési projektjeik döntés-előkészítésébe a helyi lakosságot. Továbbá információt kaphatnak arról, hogy az ökológiai egyensúly megtartása mellett hogyan vegyék figyelembe a helyi adottságokat, a természeti és a társadalmi kölcsönhatásokat is.

Jelezték: ennek segítségével a települések egymástól is tanulhatnak és tovább növelhetik fenntartható fejlődésüket, ezzel biztosítva a magas színvonalú életminőséget a jelen és a jövő nemzedékének is.

Közölték továbbá: a kormány célul tűzte ki a fenntartható települési fejlesztések országos megvalósítását, valamint az intelligens városi szolgáltatások összehangolt bevezetését és működtetését. Ez a Modern városok program, a Magyar falu program, a Digitális jólét program és az önkormányzatok integrált településfejlesztési intézkedéseinek összehangolásával valósulhat meg.

Az ITM várja az önkormányzatok és civil szervezetek minden olyan ötletét és elképzelését, amellyel hozzájárulhatnak az útikalauz összeállításához a fenntartható fejlődés jegyében. Javaslataikat jövő szerdáig, október 10-ig nyújthatják be elektronikus formában a zff@itm.gov.hu címre.