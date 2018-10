Nyertesként kell kijönni a következő válságból

A jegybank 180-ról 300 pontosra bővíti a versenyképességi javaslatát

Újabb javaslatokat fogalmaz meg a kormányzatnak a Magyar Nemzeti Bank, így a korábbi gazdaságpolitikai eredményekre alapozva végbemehet a jelentős fordulat a versenyképesség javításában is. Matolcsy György, a jegybank elnöke szerint fel kell készülni a következő válságra úgy, hogy abból – számos történelmi példából okulva – győztesen kerüljön ki az ország. A nyilvánosság hamarosan megismerheti azt a tervezetet, amelyet többek között a jegybanki javaslatok alapján fogalmazott meg a kormány.

A történelmi példák azt mutatták meg, hogy fontos időszakokban nem szabad hibázni, legyen szó a politikáról vagy a gazdaságról. Akár egy komolyabb tévedés is megakaszthatja a folyamatban lévő versenyképességi fordulatot, amivel 2030-ra elérhető vagy meghaladható lehet Ausztria életszínvonala – mondta pénteken a Figyelő konferenciáján Matolcsy György, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) elnöke.

Kifejtette: az elmúlt száz év válságai között voltak olyanok, amelyeket az ország sikeresen, de olyanok is, amelyeket sikertelenül kezelt, azonban az közös, hogy a siker rövid életű volt, a kudarc viszont hosszú árnyékot vetett, amit ennek megfelelően hosszú ideig kellett megsínyleni.

Az MNB változatlanul támogatja a folyamatban lévő, sikeres versenyképességi fordulatot, ezért Matolcsy elmondása szerint a kormányzatnak eljuttatott korábbi, 180 pontos javaslatgyűjteményét 300 pontosra bővítette, újabb szerteágazó javaslatokat megfogalmazva.

Ennek része a pénzügyi rendszer reformja, csakúgy, mint az, hogy a mostani, amúgy kedvezőnek mondható alacsony devizahányadot az államadósságban nullára lehessen csökkenteni. Ehhez egy új lakossági állampapír-koncepciót tartanak szükségesnek, ami új termékkör bevezetését is feltételezi. Mindemellé az adórendszerhez is hozzá kellene nyúlni, az MNB szerint például elérhető távlat a személyi jövedelemadó további számottevő csökkentése.

Matolcsy szerint még sok más területre kiterjednek a javaslatok, amivel Magyarország évi egy-másfél százalékkal tudja javítani a felzárkózási ütemet, aminek a célja változatlanul az, hogy 2030-ra életszínvonalban beérjük Ausztriát. Rövid távon azt a hibát nem engedheti meg magának az ország, hogy elmulassza kihasználni mindazt a lehetőséget, amit a mostani globális gazdasági felívelés jelent, amivel megvalósítható az évi négyszázalékos vagy annál is nagyobb gazdasági növekedés – tette hozzá.

György László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium gazdaságstratégiáért és -szabályozásért felelős államtitkára elmondta: hamarosan a nyilvánosság is megismerheti a kormányzat összetett stratégiáját, amelyhez többek között a jegybank által felvetett szempontokat is felhasználták. György szerint fontos ugyan, hogy megmaradjon a négyszázalékos bővülés, azonban az is legalább ilyen fontos, hogy mindez milyen minőségi javulást idéz elő a társadalom életszínvonalában.

A kormányzat 15 program keretében 60 projektet határozott meg, ezeknek részleteit később ismertetik. Azonban általánosságban elmondható, hogy a versenyképesség javulása érdekében támogatásra számíthatnak a hazai innovatív cégek abban, hogy a kreatív ötletekből vállalkozások lehessenek, illetve hogy ezeket lehetőség szerint minél inkább itthon lehessen hasznosítani.

Kiemelt terület az oktatás, kiterjedtebbé válik a szakképzés rendszere, és újabb csatlakozási pontok jöhetnek létre, ahol a vállalati igények találkozhatnak az oktatási rendszerrel. Szintén kiemelt terület az infrastruktúra-fejlesztés, a gyorsforgalmi úthálózat kiépítése és számos egyéb terület, ahol jelentős megrendelőként lesz jelen az állam.