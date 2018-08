Nyári erősödés lehet a pénzpiacon

Egy hónap alatt kedvező változást jegyeztek fel, a forint visszatérhet korábbi sávjába

Egy bő hónap leforgása alatt 10 forintos erősödés volt a pénzpiacon az euróval szemben, jelenleg is kedvező hangulatú a kereskedés. A napokban úgy tűnik, stabilizálódik a devizapiaci helyzet, és a hazai fizetőeszköz beállhat az immár 320 körüli szintekre, rövid távon még egy esetleges kedvező hitelminősítői lépés nyomán erőteljesebb elmozdulásra is adott a kilátás.

Valamivel több mint egy hónap alatt jelentősen erősödött a forint. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) középárfolyam-statisztikái szerint a július eleji 330 feletti rekordgyenge szinthez képest mostanra 320 körül zajlik a kereskedés. – Már a 320-as támaszt teszteli az árfolyam, aminek letörésére már nagyon nagy az esély – áll Blahó Levente és Pálffy Gergely Raiffeisen-elemzők tegnapi kereskedést indító elemzésében.

Napközben a kereskedés valóban a 320-as szint környékén zajlott, és úgy tűnik, hogy ha a 320-at tényleg áttöri az árfolyam, akkor újból elindulhat a korábbi kereskedési sáv felé. Ugyan a piaci véleményt formáló közgazdászok nem tartják valószínűnek, hogy a nemzetközi folyamatok miatt újból a korábban évekig stabil, 305-315-ös keretek közé visszamenjen a kereskedés, de kisebb kilengések mellett kialakulhat a jövőben stabilnak várt 320-as érték.

Rövid távon jók a kilátások, az Egyesült Államok védővám-hadakozásában kedvező tárgyalások zajlottak Európára nézve, és persze a nyári szezonra amúgy is jellemző nyugalom is támaszt ad a magyar eszközöknek.

A forint árfolyamára több hazai adat is hatással lehet, sűrű a heti makronaptár. Ma ipari adatokat közöl a Központi Statisztikai Hivatal.

Ami most azonban ennél sokkal jobban izgatja a befektetőket, az a holnap megjelenő inflációs adatközlés. A legutóbbi számok értelmében májusban jelentősebb emelkedésnek indult a ráta, ez várhatóan júniusban is folytatódott, olyannyira, hogy meghaladhatta a jegybank háromszázalékos középtávú célját is.

Voltak olyan elemzői vélemények, miszerint ez a magas mutató tartós is lehet, azonban az MNB várakozása szerint – amit a legtöbb elemzőház is oszt – ideiglenes jelenségről van szó, amit elsősorban a tavalyi alacsony energiaárakhoz mért idei világpiaci megugrás indokol. Így a jegybank szerint év végére újabb mérséklődés vérható, a háromszázalékos cél pedig 2019 második félévére várhat tartósan elérhetővé.

Ennek megfelelően, amennyiben nem okoz meglepetést a holnapi adat, az MNB-re irányuló nyomás sem fokozódik. A jegybank iránymutatását finomította az elmúlt időszakban, ennek legfontosabb eleme, hogy kilátásba helyezte a monetáris tanács a feltétel nélküli lazítás politikájának szükségszerű befejezését, ami önmagában jelentős fordulatot jelentett. Ezzel együtt az MNB fenntartja, hogy a forintárfolyam csak egyik eleme a kamatpolitikában mérlegelendő tényezőknek, továbbra is az infláció a legfontosabb szempont, a „horgony”.

Nagyobb löket lehet a forintárfolyamnak, ha a régóta érő várakozásoknak megfelelően ebben a hónapban egy vagy akár két nagy nemzetközi hitelminősítőnél javul az ország adósság-besorolása. A hazai eszközök árazása már jó ideje a tényleges besorolásunknál jobb megítélést tükröz, azonban az osztályzat javítása így is bizalomerősítő tényező, ami a forintárfolyamra is támogatóan hat.