Növekvő forgalomban erősödött a BUX az év első hetében

Növekvő forgalom mellett emelkedett a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe az év első hetében, a BUX pénteken 40 145,18 ponton zárt, 2,57 százalékkal magasabban a 2018. év végi záróértékénél.

A részvénypiac forgalma meghaladta a 23,35 milliárd forintot a három tőzsdenapból álló héten, míg az előző, mindössze két munkanapos héten 13,81 milliárd forint volt a forgalom, a vezető részvények mindegyike erősödött 2019 első hetében.

Az MTI-hez eljuttatott elemzésében az Equilor Befektetési Zrt. kiemelte: a hét legfontosabb eseménye volt a japán jen árfolyamában szerda éjszaka történt váratlan devizapiaci mozgás. A jen rövid idő alatt több százalékot erősödött az amerikai dollárral szemben, és a hirtelen mozgások érintették az ausztrál dollár, a török líra és a dél-afrikai rand jegyzését is. A valószínűleg technikai tényezők okozta piaci összeomlás – úgynevezett „flash crash” – szerencsére a forint piacát nem érintette.

Mivel a japán jen az elsőszámú menedékdeviza, jelentős erősödése figyelmeztető jelzés is, amely összefüggésben van a globális növekedési aggodalmakkal, a kereskedelmi háború és a Brexit körüli bizonytalanságokkal is – jegyezték meg az elemzésben, hozzátéve, hogy a következő időszakban is ideges kereskedés várható a japán deviza piacán.

Az elemzésben jelezték azt is, hogy a Richter Egyesült Államokban forgalmazott, cariprazine hatóanyagú gyógyszerének árát megemelheti a cég amerikai partnere. Az Allergan több mint 50 gyógyszer árát tervezi emelni az Egyesült Államokban, az átlagos emelés mértéke 10 százalék körül lesz, ami a bevételekben várhatóan a második negyedévtől fog látszani. Ha a Richter antipszichotikuma is az emelt árú gyógyszerek listáján lesz, az jó hír a magyar gyógyszergyártónak.

A héten a Richter 3,96 százalékkal erősödött, pénteken 5645 forinton zárt, a heti forgalma meghaladta a 2,96 milliárd forintot.

Az OTP árfolyama 3,81 százalékkal emelkedett, a papír 11 720 forinton zárt a hét utolsó napján, heti forgalma 11,6 milliárd forint volt.

A Magyar Telekom 2,73 százalékkal erősödött a héten, pénteki záróára 452 forint volt, heti forgalma kissé meghaladta a 2 milliárd forintot.

A Mol részvényei 0,52 százalékkal erősödtek, 3094 forinton fejezték be a kereskedést pénteken, a papír heti forgalma 3,73 milliárd forint volt.

A kis- és közepes részvények indexe, a BUMIX 3858,82 forinton zárt pénteken, az előző héthez képest 85,83 ponttal, 2,27 százalékkal magasabban.