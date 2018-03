Nőtt tavaly a mezőgépek iránti érdeklődés

A korábbi évek visszaesése után tavaly már a növekedésé volt a főszerep a hazai mezőgazdasági géppiacon. Az Agrárgazdasági Kutatóintézet (AKI) jelentése szerint az eladások annak ellenére nőttek, hogy tavaly a vissza nem térítendő európai uniós támogatások még nem voltak elérhetők, így a gépberuházások zöme piaci alapon valósult meg.

A precíziós gazdálkodáshoz kapcsolódó eszközök iránti kereslet növekedése is szerepet játszik a géppiac bővülésében. Ugyanakkor továbbra is érezhető a kettősség: termelői oldalról egyaránt keresettek a korszerűbb, modernebb, valamint az alacsonyabb beruházási igényű, egyszerűbb gépek. Ezt a folyamatot támogatják a kedvező finanszírozási lehetőségek is, így a géppiaccal párhuzamosan a magyar lízingpiac is erősödött az elmúlt évben.

A szakemberek várakozásai szerint a mezőgépvásárlások az idén új lendületet kaphatnak, hiszen mára szinte az összes beruházási célú vidékfejlesztési pályázatot elbírálták, a megvalósításra pedig ebben az évben kerülhet sor. A pénzintézetek kedvező hitelezési, illetve lízingelési feltételei is a növekedést segíthetik elő, a Magyar Fejlesztési Bank ez év elején hirdette meg nemzeti gépfinanszírozási programját.

Az AKI adatai szerint a gazdálkodók mintegy 152 milliárd forintot költöttek az elmúlt évben új mezőgazdasági gépekre, miközben az alkatrészforgalom 44 milliárd forintot ért el. A gépberuházások értékének 59 százalékát az erőgépek adták, ezen belül a legnagyobb számban traktorokat, kombájnokat és egyéb erőgépeket vásároltak a gazdálkodók. A forgalmazók tavaly 2864 kerekes traktort adtak el, ami 26 százalékkal több az előző évinél. Az értékük megközelítette az 53 milliárd forintot. Emellett 307 új arató-cséplő gép talált gazdára 2017-ben; egy évvel korábban 314-et adtak el.