Nincsenek még elszállva a lakásárak

Idén országosan öt-tíz százalékos további emelkedésre van kilátás

Lassabban, de továbbra is nőnek az árak a hazai ingatlanpiacon, viszont még nem lehet arról beszélni, hogy elszálltak volna, különösen nem regionális összevetésben – mondta szerdán újságíróknak Nagy Gyula, a Takarék Jelzálogbank Nyrt. vezérigazgatója a pénzintézet rendszeres felmérésének ismertetésekor.

A drágulás mértéke európai összevetésben már csak az ötödik legmagasabb volt 2017 első három negyedévében, míg egy évvel korábban még Magyarország állt az élen. A budapesti lakások ára jóval nagyobb mértékben ment feljebb, mint a vidékieké, ami megfelel az általános európai trendeknek. Mindez részben azzal is magyarázható, hogy a piac még most is igyekszik utolérni magát többévnyi minimális működésből, ami a válság nyomán kialakult.

Nemzetközi összevetésben a legnagyobb mértékben, közel húsz százalékkal Izlandon drágultak a lakások 2017 első három negyedévében az előző év azonos időszakához viszonyítva. A második Málta, közel 12 százalékos áremelkedéssel, a harmadik pedig Írország, mintegy 11 százalékossal. Magyarország – némileg visszább lépve három hónappal korábbi pozíciójához képest – Európában az ötödik helyen áll 10,3 százalékos árnövekedésével.

Nagy Gyula szerint idehaza ugyan mostanra már nagyon magasnak tűnhetnek számszerűsítve az árak, hozzá kell tenni, hogy a lakosság a béremelkedések hatására mostanra és várhatóan a jövőben is jobb vásárlói pozíció­ban van, kevésbé megterhelő lakást venni. A helyzetre a fejlesztők is reagálnak, nem véletlen, hogy már megközelíti a kiadott építési engedélyek száma a válság előtti szintet.

Mindenhol jellemző, hogy fővárosok, nagyvárosok ingatlanárai emelkednek jobban, mint a vidékiek, de emellett fontos tényező, hogy az egyes nagy városfejlesztési kezdeményezések hatására, legyen szó akár állami vagy magántőkéből megvalósuló beruházásokról, néhány év alatt többszörösére tudja emelni az érintett környékek árszínvonalát. Horváth Áron, az Eltinga ingatlanpiaci kutatóközpont vezetője szerint a korábbi ütemtől elmaradó, öt-tíz százalékos növekedés lehet idén országosan az árakban, két számjegyű elmozdulás legfeljebb Budapesten várható egyes kerületekben.