Nincs veszélyben a hiánycél

Meglehet, hogy jóval az előre jelzett szint alatti deficittel zárul az esztendő

Számszerűen továbbra is magas az államháztartási hiány, ám ez nem veszélyezteti az éves célt, és nem mutatható ki jelentősebb kockázat sem. Megvan annak is az esélye, hogy jócskán túlteljesíthetők a kormány által konzervatívan kialakított éves várakozások.

A januártól novemberig terjedő időszakban az államháztartás központi alrendszerének hiánya 1842,4 milliárd forintot ért el – közölte tegnap a Pénzügyminisztérium. Ezen belül a központi költségvetés hiánya 1856,1 milliárd forintot tett ki. Az elkülönített állami pénzalapok 39,8 milliárd forintos többletet mutattak, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 26,1 milliárd forintos deficittel zártak. Idén novemberben a központi alrendszer 164,3 milliárd forintos hiányt jelzett.

A tárca közlése szerint a különféle gazdaság- és társadalompolitikai célok megvalósítása továbbra is biztosított. A várhatóan jóval négy százalék felett alakuló gazdasági növekedés mellett a bruttó hazai termék (GDP) 2,4 százalékának megfelelő, uniós módszertan szerinti államháztartási hiánycél tartható. A költségvetés által biztosított hazai és megelőlegezett uniós fejlesztési források felhasználása a vállalkozások támogatásán keresztül pedig az ország gazdasági helyzetének javítását célozza.

Novemberig az általános forgalmi adóból 343,6 milliárd, a személyi jövedelemadóból 235,4 milliárd, a nyugdíj-, egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékokból 247,3 milliárd, míg jövedéki adóból 81,3 milliárd forinttal több bevétel folyt be, hasonlóan a tavalyi év azonos időszakához. Miután novemberben jelentős, 102,2 milliárd forint uniós bevétel érkezett, 574,6 milliárd forintra emelkedtek a Brüsszeltől hazánknak megtérített összegek. Ezzel párhuzamosan a költségvetés eddig 1737,4 milliárd forintot fizetett ki a kedvezményezettek részére. A gazdaság teljesítménye idén is lehetővé tette nyugdíjprémium kifizetését több mint 2,5 millió nyugdíjasnak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek, ami 41,2 milliárd forintos kiadást jelentett. Továbbá folytatódott a hazai forrásból megvalósuló fejlesztések finanszírozása.

– Összességében a költségvetés helyzete rózsás – értékelte az adatot Virovácz Péter, az ING elemzője. Miután várhatóan bejön még uniós forrásból 300-400 milliárd forint, és az alapvető folyamatok is kedvezőek, az is elképzelhető, hogy az idei hiány a GDP 2 százalékánál is alacsonyabb lesz – tette hozzá.

Egy év múlva nettó külső hite­lezővé válhatunk

Októberben 293 millió euró volt a termék-külkereskedelmi többlet – közölte tegnap a Központi Statisztikai Hivatal (KSH). Az export euróban számított értéke 6,5, az importé 9,7 százalékkal nőtt az előző év azonos időszakához képest. A termék-külkereskedelmi többlet 232 millió euró­val mérséklődött. 2018 első tíz hónapjában a termék-külkereskedelmi mérleg többlete 5,2 milliárd euró volt. A vizsgált hónapban a kivitel értéke 9456 millió eurót, 3063 milliárd forintot, a behozatalé 9163 millió eurót, 2968 mil­liárd forintot tett ki. A kivitel 82, a behozatal 73 százalékát az Európai Unió tagállamaival bonyolítottuk le.

– Az év egészében arra számítunk, hogy a külkereskedelmi többlet mintegy 1,6 milliárd euróval 6,4 milliárd euróra mérséklődik a tavalyi 8,08 milliárd euró­ról, így összességében kisebb mértékben rontja a GDP növekedését, mint tavaly. Így a GDP éves növekedési üteme 4,8 százalékra gyorsulhat idén, 2019-ben pedig 6,5 milliárd eurós külkereskedelmi többlettel számolunk – kommentálta az adatközlést Horváth András, a Takarékbank szakértője. Várakozásai alapján 2019 végére a hazai gazdaság nettó külső hitelezővé válhat, amit az uniós forráslehívások gyorsulása is támogat. – Ezek a folyamatok pedig a forintnak tartós támaszt adnak, így az év végére, valamint jövőre a forint erősödésére számítunk a jelenlegi, fundamentumokkal nem alátámasztható szintekről – mondta Horváth András.