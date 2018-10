Népszerű a home office

Hatékonyabban, konyhai fecsegés és felesleges értekezletek nélkül

A munka és a magánélet egybemosódik, napi 24 óra a rendelkezésre állás, egyre kevésbé fontos, hogy ennek egy része az irodában, utazás közben vagy bárhol máshol történik – a mikrovállalkozásoknál ez régóta így van. A nagyobb cégek viszont csak most ismerték fel, hogy a rugalmas munkavégzésben jelentős tartalékok rejlenek.

Az egy-három fős cégek ügyvezetői számára nincs semmi újdonság abban, hogy a munkaidő ismeretlen fogalom: minden idő munkaidő, ha pénzt lehet vele keresni vagy éppen vészhelyzetet kell kezelni, netán el lehet csípni egy jónak tűnő megbízást. Minél kisebb a cég, annál inkább mindenes és nem specialista kell; megoldásokra van szükség, nem megfontolásokra.

Ahogy nő a cég, úgy változik meg mindez: formalizálódik a működés, az alkalmazottaknak már az iroda a munkahely, blokkolóórát és szigorú munkaidőt használnak, amit persze némi túlórázással bármikor meg lehet hosszabbítani. A nagyobb cégek azonban időről időre felfedezik, hogy a nagyságuk merevséggel, lassú reagálással, az önálló döntések ellehetetlenülésével jár, és szívesen becsempésznének valamit a működésükbe a kisvállalkozások tettrekészségéből, ötletességéből.

Az egyik ilyen eszköz a rugalmas munkavégzés, amely a kutatások szerint növeli a dolgozók elégedettségét, hatékonyabbá teszi a munkavégzést és a cég költségeit is csökkenti. A munkahelyek egyre növekvő hányada már nem várja el, hogy az alkalmazott 9-től 5-ig az irodában üljön, cserébe viszont a munka mindenhol utoléri őket.

A fix munkaidő, illetve a mobil munkavégzés mellett egyaránt akadnak érvek, azonban a gazdasági racionalitás egyértelműen az utóbbi felé kezdi billenteni a mérleget: egybehangzó becslések szerint 2020-ra a munkahelyek hetven százaléka lehetővé teszi majd munkavállalóinak, hogy legalább a munka­idejük egy részében általuk megválasztott helyen dolgozhassanak.

Ezzel egybecseng az AON Magyarország globális munkavállalói élmény kutatása, amelyben közel 22 millió munkavállalót képviselő 1500 HR-vezető vett részt 46 országból. Az eredmények azt mutatják, hogy a következő évek kihívásai között a digitalizáció, a virtuális működés, a rugalmas foglalkoztatási és munkaszervezési formák fognak szerepelni.

A rugalmas foglalkoztatás előnyös a munkáltatónak, mivel spórolhat a bútorok beszerzésén, egyes irodáit meg is szüntetheti, míg a munkavállaló a neki legalkalmasabb helyen és időben végezheti el a feladatait öltözködési szabályok, konyhai fecsegés, illetve felesleges értekezletek nélkül. Szintén a mobil munkavégzés mellett szól, hogy egy kutatás eredményei szerint az így dolgozók többet és jobban dolgoznak, ritkábban betegednek meg és elégedettebbek a munkájukkal.

Azonban a rugalmas munkaidő nyilvánvaló veszélyekkel is jár. Egy tanulmány szerint a gyakran változó munkaidő komoly egészségügyi kockázatokat hordoz: például a rendszeres éjszakai munka akár rákot is okozhat, de ha a munkavállaló egyszerűen rosszul osztja be az idejét, és a reggeli e-maileket éjszaka írja meg, azzal ugyanúgy árthat az egészségének.

Globális népszerűsége ellenére a rugalmas munkaidő Magyarországon egyelőre nem igazán terjedt el: a Randstad felmérése szerint hazánkban tízből három, míg nemzetközi szinten tízből négy munkavállaló dolgozik rugalmas munkarendben. Habár a magyar munkavállalók több mint a fele ragaszkodik az irodai munkavégzéshez, a közös, de mégis kötetlen munkára lehetőséget adó, úgynevezett coworking irodák a pár évvel ezelőtti budapesti robbanás után a vidéki városokban is egyre népszerűbbek. Jelenleg tíz vidéki városban összesen tizenhét közösségi iroda működik, Szegeden, Debrecenben és Győrben is pörgethetik a GDP-t a „digitális nomádok”.

A rugalmas munkaidőnek van még egy fontos, egészségügyi következménye is: a több mozgás több egészséget is jelent. Az elmúlt években számos kutatás bizonyította be, hogy az ülőmunka elterjedése olyan hosszú távú egészségkárosodást okozhat, amely komplett generációk idős korát keserítheti meg. A mozgásszervi betegségeken túl nyilvánvaló veszély az elhízás, az ezzel összefüggő keringési zavarok, a cukorbetegség, illetve a szembetegségek terjedése, és akkor a túlzott információmennyiség által okozott figyelemzavarról és egyéb pszichés problémákról még nem is beszéltünk.

Éppen ezért a munkáltatóknak is egyre komolyabb fejtörést okoz, hogy miként kerüljék el, hogy alkalmazottaik 5-10 év alatt tönkretegyék az egészségüket vagy egyszerűen kiégjenek. Ilyen megoldás lehet a rugalmas foglalkoztatás vagy a távmunka, amely kevésbé helyhez kötött. A fenti témákról és számos más, a kkv-kat is érintő kérdésről lesz szó az október 18-án Budapesten megrendezendő HR Festen.