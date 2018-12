Nem uralkodott el a sztrájkhangulat

A szakszervezetek jogi eszközökkel is védenék a túlkapásoktól a munkavállalókat

Nem tapasztalható országos szintű sztrájkhajlandóság a túlóratörvény miatt – értesült több munkaadói és munkavállalói érdekképviselettől a Magyar Idők. A munka törvénykönyvének módosítását egységesen elhibázott lépésnek tartják a szakszervezeti konföderációk, ugyanakkor a független Liga és a Munkástanácsok helyben, a törvényes keretek között lépnének fel a munkavállalói érdekek mentén. Az „ellenzékbarát” szakszervezetek viszont országos sztrájkban gondolkoznak, ezzel gazdasági károkat okozva.

– Kapák, kaszák kiegyenesednek, innentől még intenzívebbé válik a sztrájk szervezése – hangsúlyozta Székely Tamás, a Magyar Szakszervezeti Szövetség (Maszsz) alelnöke azt követően, hogy Áder János köztársasági elnök aláírta a munkaidőre vonatkozó módosítást, ismertebb nevén túlóra- vagy rabszolgatörvényt.

A Maszsz már többször, a törvény aláírását és kihirdetését megelőzően jelezte, hogy akár általános sztrájkot is szervezne. Ugyanakkor a rendszerváltás óta szinte nem volt rá példa, hogy egy szakszervezeti konföderáció ilyen nyíltan beálljon valamelyik párt vagy jelen esetben a komplett ellenzék mögé.

Már a törvény elfogadása előtt látszott, hogy a tárgyalások végeredményétől függetlenül a Maszsz – vélhetően politikai célokból – a szerveződő demonstráció témái közé a tanszabadságot is felsorakoztatta, ráadásul akkoriban a CEU távozása volt napirenden.

Már ekkor, december elején voltak tehát arra utaló jelek, hogy a Kordás László – Gyurcsány Ferenc kormányának egykori államtitkára – vezette Maszsz inkább politikai célokat szolgál, ráadásul a további megmozdulásokkal kapcsolatban már nem is számoltak a többi, független konföderációval. Szintén érdekes, hogy a szövetség tisztségviselői a Facebookon, illetve a médiában is szándékosan félremagyarázták a túlóratörvényt, ráadásul több vidéki megmozduláson is feltűnnek a Demokratikus Koalíció aktivistái.

A függetlenek helyben segítenének

A politikusoktól, pártoktól függetlenül működő konföderációk, a Liga Szakszervezetek és a Munkástanácsok Országos Szövetsége helyi szinten erősítené a munkavállalók érdekérvényesítését, és a munkaidőre vonatkozó új szabályokat – azok gyakorlati alkalmazásának tapasztalatait követően – ismét áttekintené.

Megkeresésünkre a konföderációk jelezték, nem vettek részt egyik agresszív, ellenzéki demonstráción sem, mivel az Mt. kérdése érdekvédelmi és nem pártpolitikai kérdés. A törvényalkotással kapcsolatos eljárásrendet, az előzetes egyeztetés hiányát ugyanakkor az összes szakszervezet élesen bírálja.

– A szakszervezetek úgy érezték, hogy a szokott reakcióknál erősebb akciókat kell szervezniük a munkavállalók, a tagjaik érdekében, még ebben is egységes volt a szakszervezeti oldal, ennek mikéntje körül kezdtek felszínre jönni a különbségek – emlékeztetett Palkovics Imre.

A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke kérdésünkre felidézte: a Ligával együtt némileg meglepődve érzékelték, hogy a Maszsz teljesen magához ragadta a közös, december 8-i szakszervezeti fellépés szervezését, meghatározva a demonstráció szónokait és céljait is. Később az is kiderült, hogy a tüntetés résztvevői között a teljes levitézlett politikai garnitúra is jelen lesz, megadva a tüntetés igazi karakterét.

– A Magyar Szakszervezeti Szövetséget terheli a felelősség azért, hogy hagyták összemosni a munkavállalók számára fontos kérdést az ellenzék számára fontos kérdésekkel, amelyek viszont kevés munkavállalót érintenek.

A tüntetéseken ugyanis nem tolonganak az érintett dolgozók, a résztvevők ellenben már leginkább kormányt buktatnának. Ennek a célnak a támogatását pedig átgondolják azok, akik a munkaügyi vitában érintettek, mielőtt kiegyenesített kaszát és kiegyenesített kapát vennének magukhoz – fogalmazott Palkovics Imre. Kiemelte: a szakszervezeteknek a törvény esetleges áttekintéséig lehetőségük van a meglévő jogi keretek között védelmet szervezni kollektívan és egyénileg is.

Palkovics a részletekkel kapcsolatban a kollektív szerződést említette, mivel abban a törvény szerint csak a munkavállaló javára lehet eltérni a fő szabálytól.

Ebből azt a következtetést vonja le a Munkástanácsok, hogy ki kell menni a terepre, meg kell győzni a munkavállalókat, hogy a maguk védelmére hozzanak létre szakszervezeteket, ahol jelen vannak, ott pedig kényszerítsék rá a munkaadót a kollektív szerződéskötésre, mivel a dokumentum mindkét fél érdekeit figyelembe veszi, beleértve a túlmunka részletszabályait.

A Munkástanácsok elnöke szerint a szakszervezeteknek ideje átgondolniuk, hogy miként fordíthatjuk a kialakult helyzetet a szakszervezeti és kollektív szerződéses lefedettség növelésére, és megértetni a munkavállalókkal és a politikusokkal, hogy a szakszervezet nem öncélú, felesleges képződmény, hanem komoly eszköz.

Mészáros Melinda, a Liga elnöke azt közölte, januárban részletesen felmérik a munkavállalók álláspontját a túlóratörvényről, az első tapasztalataikat, valamint a kollektív szerződéseket és a lefedettséget.

Ezután alakítja ki a konföderáció az álláspontját. Az elnök nem tartja helyesnek, hogy az utóbbi időben tapasztalható utcai demonstrációkon a munkavállalók egymás ellen fordultak, és a pártpolitikát összemosták az érdekvédelmi kérdésekkel. Ez vonatkozik a kormányra is, mivel a megfelelő szintű párbeszéd hiánya hozzájárult a kialakult helyzethez.

Mészáros Melinda hozzátette: a Munkástanácsokkal közösen fejlesztik a Jogpont hálózatot, emellett minden más segítséget meg tudnak adni a munkavállalóknak annak érdekében, hogy ne érje őket visszaélés a munkáltató részéről.

Az egyénnek is létezik megoldás

A jogszerű foglalkoztatást segítő szolgáltatásnyújtásra uniós pénz is rendelkezésre áll. Ennek célja a munkavállalók és munkáltatók, illetve ezek képviseletei számára szakszerű, naprakész, ingyenes jogi segítségnyújtás. Az érdekképviseletek által működtetett Jogpont-irodákban már több mint százezer munkavállalónak segítettek.

A tanácsadás témája munkajogi, foglalkoztatási jogi, társadalombiztosítási és a munkavállaláshoz kapcsolódó adójogi és vállalkozási kérdésekre is kiterjed. Létrejött a Munkaügyi Tanácsadói és Vitarendezési Szolgálat is, amely országos egyeztetési, békéltetési, közvetítői, tanácsadási és döntőbírói szolgáltatási hálózatként segíti a kollektív szintű munkaügyi jogviták megelőzését, adott esetben rendezését. Az ingyenes jogi segítségnyújtást tehát mindenki igénybe veheti, ráadásul a hálózat a következő időszakban tovább bővül.

Érdemes emellett áttekinteni a törvényt, illetve a munkaadók véleményét, mert – részben az „ellenzékbarát” szakszervezetek miatt – sok munkavállalót megrémítenek a valótlanságon alapuló, vélhetően szándékos félreértelmezések.

A munkaidőkeret és az ilyen munkarendben dolgozók kifizetése csak azokon a helyeken lehetséges négy hónap után, ahol működik szakszervezet, mivel az 1–3 éves időkeret elrendelése csak kollektív szerződésben rögzített feltételekkel valósulhat meg.

Nincs összelégedetlenség

A munkaadói képviseletek megkeresésünkre nem tartják indokoltnak az országos méretű sztrájkot. Az ilyen megmozdulások ráadásul gazdasági hátrányokkal járnak, amelyet mindenki megérezne. Nem tapasztalható sem az állami cégeknél, sem a versenyszféra szereplőinél olyan mértékű, általános elégedetlenség, amely sikeressé tenne egy országos sztrájkot – derül ki a Magyar Időknek adott helyi érdekképviseleti válaszokból.

A Maszsz a közszféra szakszervezeteit lefedő konföderációkkal a minap már megalakította sztrájkelőkészítő bizottságát. Földiák András, a Szakszervezetek Együttműködési Fórumának elnöke kérdésünkre elmondta: az országos sztrájk mellett helyi megmozdulásokat is terveznek a konföderációk. Nem csak a munka törvénykönyve miatt, de egyebek mellett a kafetéria visszaállításáért és a közszférát érintő változások miatt is együttműködnek.

Úgy tűnik tehát, az ellenzékkel demonstráló szakszervezeti konföderációk eltökéltek, akár a túlóratörvény mellett más témák közbeiktatásával is, amellett, hogy sztrájkra biztassák azokat, akik valójában nem ebben látják a megoldást.