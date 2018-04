Nem látszik a drágulás vége

Felértékelődnek a külső források, a rekordalacsony kamatú kölcsönök és a csok milliói

Egyelőre hiába várnak a lakásárak csökkenésére a leendő vásárlók, a jelek szerint tovább tart a három éve indult drágulási folyamat. Érdekes azonban, hogy az amúgy is értékesebb ingatlanok már alig drágulnak, az olcsóbbaknál viszont nagy mozgások figyelhetők meg. Budapesten eközben már több ingatlant hirdetnek 30 millió fölötti áron, mint ennél olcsóbban.

Lendületesen indult az év a lakáspiacon, az áremelkedés továbbra is megállíthatatlannak tűnik. Érdemes azonban az átlagárak mögé nézni, mivel nemcsak az egyes budapesti kerületek és vidéki városok között, hanem számos más szempont alapján is óriási különbségek vannak a drágulás mértéké-ben. – Noha az áremelkedés töretlennek tűnik, a részletesebb vizsgálatból kiderül, hogy a lélektani árszint alatti és fölötti kínálatban szereplő ingatlanok drágulásában érdemi különbség van – mondta a Magyar Idők érdeklődésére Balogh László, az Ingatlan.com vezető gazdasági szakértője.

A portál adatai szerint például a 30 millió forintnál olcsóbb fővárosi ingatlanok 17 százalékkal drágultak egy év alatt, míg az ennél értékesebb ingatlanok csak 12 százalékkal. Ennek Balogh László szerint az lehet a legfőbb oka, hogy már három éve tart az árak növekedése, de egyre kisebb tempóban.

– Bár az áremelkedés továbbra is kitarthat, ennek üteme folyamatosan mérséklődni fog a következő egy-két évben – magyarázta a szakértő, rámutatva, hogy Budapesten érdekes fordulat történt az elmúlt időszakban. Március végére ugyanis a 30 millió forintnál olcsóbb lakások aránya a kínálatban ötven százalék alá csökkent, holott egy évvel korábban még a fővárosi lakások csaknem kétharmadát, sőt még januárban is 53 százalékukat ennél olcsóbban hirdették eladásra.

– Mindezek következtében a kereslet az olcsóbb ingatlanok irányába tolódik el. Ez a gyakorlatban a városok külső kerületeit, városrészeit, illetve agglomerációjukat jelenti – hangsúlyozta Balogh László, aki ezzel összefüggésben arra számít, hogy a családi házak, valamint a sorházakban és ikerházakban található lakások iránti kereslet pöröghet fel igazán 2018-ban.

A szakértő hozzátette: már nem a fővárosi adásvételek jelentik a piaci növekedés alapját, hanem a megyei jogú városok és a nagyvárosok. – A vásárlók alkalmazkodtak az árszintekhez, és belátták, hogy nem érdemes várni az árak mérséklődésére. Éppen ezért felértékelődtek a külső források. A családi otthonteremtési kedvezmény, azaz a csok milliói mellett az a tény is sokat segít a vásárlóknak, hogy a jelenlegihez hasonló alacsony kamattal még sosem lehetett lakáshitelt felvenni – magyarázta Balogh László.

Az Otthon Centrum (OC) lapunknak küldött összegzése szerint az érdeklődők négyötöde a legfeljebb 30 millió forintba kerülő lakások és családi házak iránt érdeklődik. Az áremelkedés az ingatlanközvetítő hálózat szerint is folytatódott. Az első negyedév végére Budapest legtöbb kerületében mintegy 10 százalékkal emelkedtek az árak egy évvel korábbiakhoz képest, sőt ha csak a panellakásokat nézzük, szinte mindenhol 15-20 százalékos drágulás történt. A III. kerületben ennél is jóval erőteljesebb drágulást tapasztaltak, a XX. és a XXII. kerületben viszont egy év alatt lényegében nem változtak az átlagárak.

Az OC szerint a soproni 400 ezer és a győri 350 ezer forintos négyzetméterárak kiemelkedőek a többi magyar nagyváros fajlagos árszintjéhez képest. A legtöbb városban 150–300 ezer forint között alakul a használt lakások négyzetméterára, amitől csak Salgótarján tér el jelentősebben: Nógrád megye székhelyén még mindig 100 ezer forint alatti négyzetméterárak fordulnak elő. A panellakások átlagára Sopronban és Székesfehérváron 300 ezer forint fölé kúszott, de Győrött is 290 ezer forint. A sort itt is Salgótarján zárja, ahol a 76 ezres négyzetméterár a második legolcsóbb Nagykanizsa 120 ezres fajlagos árától is jelentősen elmarad.